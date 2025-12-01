TIVOLI – Il sindaco inaugura “Parco Paolo Carosi”, calciatore e allenatore della Lazio

Domani, martedì 2 dicembre, sarà inaugurato inaugureremo il Parco “Paolo Carosi”, già Parco dell’Adrianella.
L’area verde è dedicata allo storico calciatore e allenatore che ha onorato la maglia biancoceleste sia in campo che in panchina.
Una immagine del Parco Adrianella
“Un luogo di socializzazione e aggregazione, dedicato allo storico calciatore e allenatore, simbolo dei valori che si vogliono trasmettere fornendo spazi pubblici alla Cittadinanza ed ai giovani in particolare”, si legge in una nota della Segreteria del sindaco di Tivoli Marco Innocenzi.
L’appuntamento – aperto a tutti – è per le ore 11:00.
