TIVOLI – Il sindaco inaugura “Parco Paolo Carosi”, calciatore e allenatore della Lazio

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 1 Dicembre 2025

Evento aperto a tutti i cittadini in onore del "Barone"

Domani, martedì 2 dicembre, sarà inaugurato inaugureremo il Parco “Paolo Carosi”, già Parco dell’Adrianella.
L’area verde è dedicata allo storico calciatore e allenatore che ha onorato la maglia biancoceleste sia in campo che in panchina.

Una immagine del Parco Adrianella

