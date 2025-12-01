GUIDONIA – Manca la corrente, domani scuole chiuse a Villanova

E-Distribuzione ha comunicato l’interruzione dell’energia elettrica programmata per domani, martedì 2 dicembre 2025, dalle ore 9:00 alle ore 15:00, che interesserà alcune zone del territorio di Villanova nelle quali insistono i plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo “Eduardo de Filippo” e dell’Istituto Compensivo “Giovanni XXIII”.

Facendo seguito anche alla comunicazione della Dirigenza scolastica di quest’ultimo Istituto comprensivo, con l’Ordinanza numero 441 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – il Sindaco Mauro Lombardo ha disposto la chiusura dell’Istituto “Eduardo de Filippo”, limitatamente al plesso di via Mazzini, e dell’Istituto “Giovanni XXIII”, limitatamente ai plessi di via Mazzini e di via Garibaldi, nella giornata del 2 DICEMBRE 2025.