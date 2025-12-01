PALOMBARA SABINA – Amore a due ruote: viaggio in tandem fino in Mongolia

Federico Demasi, 28 anni di Palombara Sabina

Lui si chiama Federico Demasi, 28 anni di Palombara Sabina, ex elettricista, ex agente di commercio, ex magazziniere, un “tuttofare” pronto a riparare qualsiasi cosa, ovunque in qualsiasi momento.

Lei si chiama Baaska, abbreviativo di Baasansuren Gankhurel, 30enne della Mongolia, amante di libri e lettura, gli ultimi 14 anni della sua vita trascorsi all’università conseguendo un dottorato in Scienze Ambientali.

Federico e Baaska sono una coppia da quasi due anni, si sono conosciuti in Mongolia nel 2023 durante un viaggio di lui da Singapore a Palombara Sabina e da allora non si sono più lasciati.

Entrambi condividono la passione per il viaggio e ora si apprestano alla loro grande avventura: una traversata del mondo in tandem dal borgo sabino fino alla Mongolia, percorrendo la storica Via della Seta, attraversando Europa orientale, Medio Oriente e Asia centrale.

“Fede ‘ n Baaska”, così si chiama la sfida della coppia, inizia domenica 7 dicembre alle ore 9 al campo di calcetto di Palombara Sabina, sostenuta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Palombi.

Federico si definisce un viaggiatore instancabile, sempre in movimento o a pianificare la prossima avventura.

L’ex elettricista e magazziniere, diplomato al Liceo scientifico “Lazzaro Spallanzani” di Tivoli, ha fatto del viaggio in bicicletta uno stile di vita, tant’è che ha già percorso 17 mila chilometri in bicicletta e guidato per 35 mila chilometri in giro per il mondo.

A ottobre 2023 era partito in bicicletta da Singapore con destinazione Palombara Sabina attraversando nell’ordine Malesia, Thailandia, Laos, Cina, Mongolia, di nuovo Cina, Kazakistan, Kirghikistan, Tagikistan, Uzbekistan, Azerbaigian, pedalando sui sentieri di Georgia, Turchia, Grecia, Albania, Montenegro, Croazia, Slovenia e infine Italia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A Natale 2024 il padre Michele, addetto alle vendite in un negozio di termoidraulica, la mamma Marinella, segretaria presso uno studio dentistico, e la sorella Amelia, studentessa in Sociologia, poterono riabbracciarlo.

Ma durante il viaggio Singapore-Palombara Cupido ci ha messo lo zampino: Federico ha conosciuto Baaska, per cui il viaggiatore è ripartito per vivere un anno insieme a lei in Mongolia.

Tra i due è stato subito feeling.

Anche Baaska è curiosa di scoprire nuovi luoghi e culture ed intenta a comprendere meglio il nostro pianeta. Inoltre ha sempre sognato di viaggiare per il mondo fin dai tempi del liceo.

L’occasione è arrivata la scorsa estate: da luglio a settembre 2025 i due fidanzati hanno percorso in tandem 3.500 chilometri nel Sud Est asiatico, attraverso Malesia e Thailandia, affrontando caldo, pioggia, salite infinite, strade interminabili e amandone ogni singolo momento.

“Il nostro viaggio – raccontano Federico e Baaska – è stato una prova e ha funzionato alla perfezione. Abbiamo viaggiato in armonia, sostenendoci a vicenda in ogni sfida, pedalando la nostra bici tandem come fossimo una persona sola.

Abbiamo pedalato non solo per avventura, ma con uno scopo: sostenere la campagna dell’UNDP “If i only could go solar” per aiutare le famiglie delle aree ger di Ulaanbaatar a convertirsi dal carbone al solare.

L’obiettivo è raccogliere donazioni per aiutare famiglie nei distretti Ger a migliorare l’isolamento termico delle proprie abitazioni e a passare dal riscaldamento a carbone ai pannelli solari”.

Domenica la partenza da Palombara Sabina direzione Europa dell’Est dove la coppia trascorrerà circa 9 mesi prima di passare in Turchia, dando inizio alla fase asiatica indicativamente a settembre 2026.

Da settembre 2026 a giugno 2027 Federico e Baaska pedaleranno dalla Turchia fino a Ulaanbaatar, attraversando l’intero continente asiatico per un totale di 17 mila chilometri.

“Stiamo cercando visibilità – concludono Federico e Baaska – Non molte persone conoscono ancora il nostro progetto.

In cambio delle nostre fotografie di viaggio, di articoli e racconti, di consigli o semplicemente della nostra storia, chiediamo un po’ di visibilità, piccola o grande che sia.

Abbiamo bisogno che sempre più persone conoscano noi e la nostra campagna di raccolta fondi, per dare più forza alla nostra voce”.

Il viaggio straordinario di Federico e Baaska è dal Comune di Palombara Sabina.

“Un’avventura nata dalla curiosità, dalla voglia di scoprire il mondo e dal desiderio di mettersi alla prova – si legge in un post pubblicato oggi, lunedì primo dicembre sulla pagina Facebook istituzionale del Comune – Ma anche un viaggio che porterà attenzione sulle sfide ambientali che molte comunità affrontano, soprattutto durante i mesi più difficili dell’inverno.

Tappa dopo tappa racconteranno luoghi, persone, storie e realtà ambientali dei territori attraversati, viaggiando in totale autosufficienza e guidati solo dalla loro passione.

Seguite la loro avventura e unitevi a noi nel sostenerli: un viaggio così non è solo un’impresa sportiva, ma un ponte tra culture, persone e consapevolezza.

Seguiamo insieme il loro cammino!”.

Link social: https://linktr.ee/fedenbaaska

YouTube: https://youtube.com/@fedenbaaska?si=jBJ-scPvQgoyZmEy

Instagram: https://www.instagram.com/fedenbaaska?igsh=cDE1eHYxYjh3d3g0&utm_source=qr