Un altro caso di Malasanità, l’ennesimo paziente deceduto a causa di errore medico.

La vicenda emerge dalla delibera numero 2243 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - firmata ieri, martedì 2 dicembre, dal Direttore generale della Asl Roma 5 di Tivoli Silvia Cavalli.

Con l’atto viene dato il via libera al pagamento di 50 mila euro a favore degli eredi di un paziente deceduto a causa delle conseguenze di un intervento chirurgico.

Nella delibera si legge che il 4 settembre 2024 gli eredi hanno presentato richiesta di risarcimento danni, tuttavia sono stati omessi la data del decesso e l’ospedale della Asl Roma 5 in cui il paziente è stato ricoverato ed operato.