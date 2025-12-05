𝑵𝒆𝒘𝒔: ci ha lasciati a soli 53 anni Alessandro Jacopo Boncompagni Ludovisi Altemps di Tenuta di Fiorano; maxi-sequestro della Guardia di Finanza di Rieti; anche la Guida Michelin darà i grappoli ai vini.
Daniele Caroselli sommelier di @winegoshop ci racconta il Sotto la Quercia, #merlot in purezza di @lesodedisantangelo.
𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊: martedì 16 dicembre presentazione Guida “I Luoghi del Cesanese” di Carlo Zucchetti Il Giornale Enogastronomico con il Cappello a Palazzo Fuksas Serrone (FR); domenica 7 dicembre BWF 2025 Bollicine Wine Fest a Villa Piccolomini (Roma) orario 16:00-22:00; Masterclass “La Disfida: Francia VS Italia” 3 champagne VS 3 metodi classici italiani alla cieca, masterclass tenuta da Angelo Petracci, referente Guida Vitae Ais Lazio e Armando Franco sommelier Ais. #tgwine