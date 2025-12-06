GUIDONIA – Camminata solidale per donare un defibrillatore al parco di Pichini

Ai nastri di partenza si sono presentati in cento partecipanti tra donne, uomini e bambini, ciascuno pronto a dare il proprio contributo per una nobile finalità.
E’ stata un successo la Camminata Solidale, manifestazione a scopo benefico tenutasi stamane, sabato 5 dicembre, a Guidonia, evento inaugurale della Festa della Madonna di Loreto, patrona degli aviatori e di Guidonia Montecelio che si celebra il 10 dicembre.
Ad organizzare è l’Associazione Pulsar – In Omnia Lux, con la collaborazione della Parrocchia di Santa Maria di Loreto, del Centro Bocciofilo, dell’Unione Tifosi, di Telephoto, Camminata Metabolica, Didisport, Roma Club Guidonia e del Playground Alcyone.
Il presidente dell’associazione “Pulsar” Vincenzo Morrone e il presidente del Consiglio comunale Erick D’Alisa insieme ai volontari della Protezione civile
Attraverso le iscrizioni di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini, la Camminata Solidale ha raggiunto l’obiettivo prefisso, quello di raccogliere fondi per l’acquisto di un defibrillatore da installare nel parco di Pichini.
Vincenzo Morrone ed Erick D’Alisa insieme ad alcuni membri del gruppo biker Mpm
“Stamattina abbiamo raggiunto l’obiettivo di acquistare un defibrillatore – commentano soddisfatti gli organizzatori – A breve un altro evento per acquistare la teca all’interno della quale installare l’apparecchio salvavita. Ringraziamo tutti i partecipanti alla Camminata Solidale.
Un ringraziamento particolare a Simona della Camminata Metabolica, ai volontari della Protezione Civile e ai biker del gruppo Mpm, sempre in prima linea negli eventi benefici”.