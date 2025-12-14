VICOVARO – Sagra degli Gnocchi al Monastero francescano

Gnocchi rigorosamente fatti a mano e tanta allegria.

Vicovaro si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna della buona cucina e dell’atmosfera natalizia.

Oggi, domenica 14 dicembre 2025, a partire dalle ore 10:00, l’Antico Monastero Oasi Francescana ospiterà “Aspettando il Natale”, evento che segna il debutto della prima Sagra degli Gnocchi, destinata a diventare un appuntamento atteso nel calendario invernale del territorio.

Il suggestivo complesso monastico farà da cornice a un vero e proprio villaggio natalizio, animato da mercatini, street food e profumi della tradizione, con gli gnocchi protagonisti assoluti della giornata. Un’occasione per riscoprire i sapori semplici e autentici, immersi in un contesto storico e naturale di grande fascino.

Ampio spazio sarà dedicato alle famiglie e ai più piccoli grazie al Villaggio di Babbo Natale, attivo dalle ore 12:00, con elfi, musica, giochi, gonfiabili e animazione, pensati per regalare ai bambini un’esperienza di festa e meraviglia.

La manifestazione unisce intrattenimento e spiritualità.

Alle ore 10:30 è infatti prevista la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, seguita dalla possibilità di partecipare a una visita guidata agli Eremi di San Benedetto, luogo simbolo di fede e storia, incastonato nel paesaggio vicovarese.

Non manca l’attenzione al sociale con l’iniziativa “Fai un regalo buono”: i visitatori potranno donare giocattoli, sacchi a pelo e zaini in buono stato, che saranno destinati alle persone in difficoltà attraverso il Centro d’Ascolto per i senza dimora dei Frati Minori di San Gregorio VII a Roma.