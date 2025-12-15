ROMA EST – Crack e hashish in casa: pusher ai domiciliari beccato a spacciare

I Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere San Basilio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati contro il patrimonio e della microcriminalità diffusa, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, lunedì 15 dicembre, dal Comando provinciale dell’Arma, il bilancio complessivo dell’attività è di una persona arrestata e 8 denunciate alla Procura della Repubblica.

In particolare, i Carabinieri hanno arrestato un 43enne, con precedenti, già sottoposto agli arresti domiciliari con dispositivo elettronico, che, durante il controllo, è stato trovato in possesso di 5 grammi di hashish, una dose di crack e 110 euro in contanti.

Un 32enne romano, invece, è stato denunciato perché, sottoposto a controllo a bordo di un’autovettura a noleggio, è stato trovato in possesso di 13 grammi di hashish e 90 euro.

I Carabinieri della Stazione di Roma Santa Maria del Soccorso hanno poi denunciato 5 giovani – tra i 16 e i 26 anni – sorpresi ad asportare merce da diversi negozi.

Denunciati anche un 39enne moldavo trovato in possesso di un coltello, un 30enne del Gambia, irregolare sul territorio nazionale, per non aver ottemperato a plurimi ordini di espulsione.

Sanzionati, infine, con I Carabinieri specializzati del N.A.S. di Roma, i titolari di due minimarket: un 66enne indiano, per un importo di 2.166 euro 2.166, per mancati adempimenti delle procedure di etichettatura e mancanza di tracciabilità dei prodotti, e un 51enne del Bangladesh, per un importo di 4.500 euro, per irregolarità sull’igiene e mancanza di tracciabilità dei prodotti.

Nel corso del servizio, i Carabinieri hanno identificato 113 persone – di cui 5 segnalate alla Prefettura di Roma, quali assuntori di sostanze stupefacenti – e eseguito verifiche su 58 veicoli.