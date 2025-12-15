TIVOLI – Lotta, Federico Ciammella e Gaia Bontempi oro al Campionato Regionale

Due medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo.

E’ il bottino conquistato dagli atleti della “ASD Tibur Coni Lotta” di Tivoli Terme al “Memorial Luciano e Aldo Ortelli”, Campionato Regionale Lazio di Lotta Olimpica disputato ieri, domenica 14 dicembre, a Latina.

Dirigenza e staff tecnico della “ASD Tibur Coni Lotta” di Tivoli Terme

La manifestazione sportiva, organizzata dalla storica società locale Spartacus Team Ortelli, ha visto sfidarsi atleti e atlete Under 17 e Over 17 provenienti da Lazio, Campania, Marche, Umbria e Abruzzo.

La società sportiva di Tivoli Terme presieduta da Fabiola Lancia ha schierato per la Lotta femminile 65 chilogrammi Gaia Bontempi e Sofia Mattoni, mentre per lo Stile Libero maschile Valerio Transulti nei 70 chili e Federico Ciammella nella categoria 48 chilogrammi.

I 4 atleti tiburtini allenati dai tecnici Donatello Fracassi, Salvatore Giunta e Andrea Ciammella hanno combattuto ogni incontro con lodevole determinazione.

Federico Ciammella medaglia d’oro nello Stile Libero maschile 70 chili

Gaia Bontempi medaglia d’oro nella Lotta femminile 65 chilogrammi

Gaia Bontempi e Federico Ciammella hanno conquistato la medaglia d’oro nelle rispettive categorie.

Valerio Transulti medaglia d’argento nello Stile Libero maschile 70 chili

Sofia Mattoni medaglia di bronzo nella Lotta femminile 65 chilogrammi

Medaglia d’argento per Valerio Transulti e una medaglia di bronzo per Sofia Mattoni.

L a “ASD Tibur Coni Lotta” di Tivoli Terme è la seconda società nel Lazio per la Lotta femminile

L’ottima prestazione delle due atlete ha permesso di aggiudicarsi la Coppa come seconda società nel Lazio per la Lotta femminile.