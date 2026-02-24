TIVOLI – Italia-Brasile, amichevole di Palla Tamburello al PalaSport “Paolo Tosto”

Sport, Tiburno Quotidiano / 24 Febbraio 2026

Oggi la ASD Roma Tamburello MMXX di Fonte Nuova sfida la Nazionale carioca

Lo sport internazionale fa tappa a Tivoli.
La ASD Roma Tamburello MMXX di Fonte Nuova
Oggi pomeriggio, martedì 24 febbraio, alle ore 16.00, il PalaSport “Paolo Tosto” ospiterà un’amichevole di Palla Tamburello tra la ASD Roma Tamburello MMXX di Fonte Nuova e la Nazionale del Brasile, con incontri delle squadre maschili e femminili.
L’appuntamento rientra nel percorso di avvicinamento all’Indoor Tamburello World Championship – Rome 2026 ed è realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT) e la Federazione Internazionale Palla Tamburello (FIBaT), con il patrocinio del Comune di Tivoli.
L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.
