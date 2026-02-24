TIVOLI – Referendum Giustizia, il Comitato per il NO alle Scuderie Estensi

Il Comitato di Tivoli per il NO al referendum sulla giustizia promuove un dibattito pubblico dedicato al tema della riforma costituzionale in materia di giustizia.

L’incontro si terrà venerdì 27 febbraio, alle ore 17.30, presso le Scuderie Estensi.

Interverranno come relatori: il dottor Marco Patarnello, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, e l’Avvocato Cesare Antetomaso, del Foro di Roma e membro dell’esecutivo Nazionale Giuristi Democratici, che offriranno un contributo di analisi e approfondimento sui contenuti e sulle implicazioni della proposta di riforma.

Modera il giornalista Luca Teolato.

L’iniziativa intende rappresentare un momento di confronto aperto e partecipato, volto a informare la cittadinanza e a favorire un dibattito consapevole su un tema di grande rilevanza istituzionale.

La partecipazione è libera e aperta a tutti gli interessati.

Sono invitate a prendere parte all’incontro anche le associazioni attive nel territorio.

Comitato di Tivoli per il NO al referendum sulla giustizia

e mail: tivolicomitatoperilno2026@gmail. com;

facebook: Referendum Giustizia 2026 – Comitato di Tivoli per il NO