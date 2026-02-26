GUIDONIA – Judo, Angelica Agliata punta al Campionato italiano e sogna un futuro da carabiniera

Si chiama Angelica Agliata, a marzo prossimo compirà 18 anni e nello stesso mese sarà protagonista del Campionato Italiano Juniores A2 di Judo organizzata dalla Fijlkam nella città di Bari il 28 e 29 marzo.

La giovane atleta, allenata dal tecnico Franco Agliata presso la palestra Ancora Marzio di Guidonia, è stata ammessa di diritto alla competizione nazionale nella categoria -57kg in base ai punteggi acquisiti durante le gare intraprese nel suo percorso sportivo.

Angelica Agliata ha iniziato a calcare il tatami all’età di sei anni e dopo 12 anni di judo vanta numerosi titoli.

Nel frattempo frequenta il quarto anno al Liceo delle Scienze Umane e sogna un futuro nell’Arma dei Carabinieri.