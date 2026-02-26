TIVOLI – Giovanni Farinella è il nuovo Direttore Amministrativo della ASL Roma 5

Il Dottor Giovanni Farinella è il nuovo Direttore Amministrativo della Asl Roma 5 di Tivoli.

Il manager è stato nominato con la deliberazione numero 339 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata lunedì 16 febbraio 2026 dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Silvia Cavalli.

In un comunicato stampa annuncia la Asl invia gli auguri di buon lavoro e descrive il Dottor Giovanni Farinella come un manager con una consolidata e articolata esperienza in ambito amministrativo e gestionale all’interno del Servizio Sanitario Nazionale.

“Nel corso della sua carriera – si legge nel comunicato dell’Azienda Sanitaria Locale di Tivoli – ha ricoperto incarichi di responsabilità ed elevata specializzazione nel settore pubblico e privato, maturando competenze trasversali nel management sanitario, nell’organizzazione dei servizi, nella programmazione economico-finanziaria e nella gestione delle risorse.



La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento della governance aziendale e di valorizzazione delle competenze professionali, con l’obiettivo di garantire efficienza, trasparenza e qualità nei processi amministrativi a supporto dei servizi sanitari rivolti alla comunità”.