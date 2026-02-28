TIVOLI – Via Tiburtina, “+Vista” adotta le aiuole spartitraffico a Ponte Lucano

Si chiama “Adotta un’aiuola”, è un’iniziativa finalizzata all’affidamento ed alla manutenzione delle aree verdi e del verde pubblico di proprietà comunale mediante contratti di “sponsorizzazione” con privati, disponibili a farsi carico, a titolo volontario, della cura di piccoli angoli verdi.

L’imprenditore Stefano Pascucci, fondatore del gruppo “+Vista”

Così ieri, venerdì 27 febbraio, con la determina numero 664 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – il dirigente all’Ambiente del Comune di Tivoli Matteo Neri ha affidato le aiuole spartitraffico all’incrocio tra Via Tiburtina e via Maremmana inferiore, a Villa Adriana, all’imprenditore Stefano Pascucci, legale rappresentante della “Il. Fra. Si. Srl” e fondatore del gruppo “+Vista”.

Con l’atto viene approvata la convenzione triennale tra la ditta e l’amministrazione sotto forma di contratto di sponsorizzazione secondo il progetto approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale numero 16 del 23 gennaio 2015, che prevede l’affidamento e la manutenzione delle aree verdi e del verde pubblico di proprietà comunale a carico di soggetti privati.

Le aiuole spartitraffico di via Tiburtina prese in adozione dalla società di Stefano Pascucci

Stefano Pascucci aveva richiesto al Comune di Tivoli l’area in adozione una prima volta il 7 maggio 2025 e successivamente con una seconda istanza protocollata ieri, venerdì 27 febbraio 2026.

La gestione consisterà nella manutenzione degli spazi affidati, attraverso la pulizia delle superfici erbose, la pulizia e l’attivazione di un eventuale impianto di annaffiamento, la potatura e conservazione dell’arbusto, nonché nella cosiddetta “custodia attiva” secondo quanto prescritto dall’articolo 27 del Regolamento per l’affidamento della gestione degli spazi verdi sopra citati del Regolamento per l’affidamento della gestione degli spazi verdi approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale numero 35 del 3 giugno 2015.

Nell’ambito della gestione dell’area, non è prevista alcuna attività a fini di lucro.

Tuttavia Stefano Pascucci avrà facoltà di pubblicizzare la propria collaborazione/adozione mediante affissione, in loco, di un cartello informativo, da concordare con il Settore Ambiente.