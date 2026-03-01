TIVOLI – Ritrovato Sebastian: era al laghetto di pesca a La Botte

Una lettrice di Tiburno allerta il 112 e il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi 

A notarlo è stata una signora che lo ha fermato ed ha allertato le forze dell’ordine.

Così oggi pomeriggio, domenica primo marzo, è stato ritrovato in buone condizioni Sebastian, il 14enne che da ieri pomeriggio era scomparso da Tivoli.

Secondo le prime informazioni raccolte dl quotidiano on line Tiburno.Tv, l’adolescente è stato avvistato al laghetto di pesca sportiva a La Botte di Guidonia da una signora che stamane aveva letto l’articolo dell’appello lanciato dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Pare che il ragazzo fosse solo e abbia negato di essere Sebastian giurando di chiamarsi con un altro nome, ma la donna ha notato la presenza del monopattino nero-arancione indicato nella scheda di segnalazione.

A quel punto si è attivata la macchina dei soccorsi e a La Botte sono intervenuti i carabinieri e i genitori: Sebastian è stato affidato al papà e alla mamma.

