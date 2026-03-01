TIVOLI – Botte tra calciatori e tifosi, partita sospesa: due anziani feriti

Le scintille sarebbero divampate in campo tra il portiere avversario e i tifosi locali.

Insulti, sputi, un clima talmente incandescente da convincere l’arbitro a mandare tutti negli spogliatoi.

Ma proprio allora è accaduto il peggio.

Botte da orbi oggi pomeriggio, domenica primo marzo, al termine della gara valevole per il Campionato Allievi Provinciali Under 17 Girone F tra la “Asd Villa Adriana” e il “Futbol Talenti Asd” disputata presso l’impianto sportivo di Rocca Bruna a Villa Adriana, quartiere alla periferia di Tivoli.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il bilancio provvisorio sarebbe di due settantenni italiani feriti e trasportati in ospedale, uno dei quali cardiopatico, senza contare i danni arrecati all’interno degli spogliatoi e su alcune vetture parcheggiate all’interno dell’impianto sportivo.

La partita, iniziata alle ore 15, era ferma sul risultato di parità di 0 a 0 quando è stata sospesa alla metà del secondo tempo.

Nel corso del primo tempo l’incontro era stato caratterizzato da segni di nervosismo tanto che il direttore di gara aveva espulso un calciatore di entrambe le squadre.

Stando al racconto di alcuni testimoni alla redazione di Tiburno.Tv, il portiere del “Futbol Talenti Asd” avrebbe iniziato a discutere col pubblico in tribuna, in particolare coi tifosi locali, scambiandosi parolacce vicendevolmente.

Contemporaneamente anche uno dei due guardalinee avrebbe ingaggiato una discussione con gli spettatori, vibrando la bandierina sulle mani dei tifosi avversari attaccati alla recinzione.

Fatto sta che l’arbitro ha segnato la fine anticipata dell’incontro, ma mentre raggiungevano gli spogliatoi un calciatore del “Futbol Talenti Asd” avrebbe colpito al volto un dirigente della sua stessa società che cercava di calmarlo.

La rabbia sarebbe stata scaricata prima negli spogliatoi, poi nel parcheggio dell’impianto sportivo, dove alcuni giocatori del “Futbol Talenti Asd” sono venuti a contatto con anziani parenti dei coetanei della squadra locale non risparmiando colpi proibiti.

Ne è seguita una rissa senza esclusione di colpi, terminata soltanto all’arrivo di pattuglie dei carabinieri e di una volante della Polizia di Stato.

Sul posto è sopraggiunta anche un’ambulanza del 118 che ha trasporto due anziani al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.