TIVOLI – Referendum Giustizia, il “NO” dell’ex magistrato antimafia Antonio Ingroia

A Tivoli proseguono le iniziative in vista del Referendum costituzionale sulla separazione delle carriere del 22 e 23 Marzo prossimi.
Oggi pomeriggio, venerdì 6 marzo 2026, alle ore 18, presso la Sala Roesler Franz di piazza Palatina a Tivoli, si terrà un dibattito sulle ragioni NO al prossimo Referendum Giustizia.
Organizza il gruppo politico “Una Nuova Storia” rappresentato nel Consiglio comunale di Tivoli da Francesca Chimenti, Damiano Leonardi e Adele Porcari.
Introduce Francesca Chimenti.
Intervengono Franco Lotito, vice presidente del Comitato Socialista per il NO, e Antonio Ingroia, Presidente di Azione Civile, già magistrato del pool antimafia di Paolo Borsellino.
Partecipa Elena Matteotti, nipote di Giacomo Matteotti.
“Non è un referendum solo per la separazione delle carriere dei magistrati – spiega Francesca Chimenti – La separazione delle funzioni dei magistrati già esiste.