TIVOLI – Referendum Giustizia, il “NO” dell’ex magistrato antimafia Antonio Ingroia

Politica, Tiburno Quotidiano / 6 Marzo 2026

Oggi pomeriggio arriva il pm del pool di Paolo Borsellino

A Tivoli proseguono le iniziative in vista del Referendum costituzionale sulla separazione delle carriere del 22 e 23 Marzo prossimi.

Oggi pomeriggio, venerdì 6 marzo 2026, alle ore 18, presso la Sala Roesler Franz di piazza Palatina a Tivoli, si terrà un dibattito sulle ragioni NO al prossimo Referendum Giustizia.

Organizza il gruppo politico “Una Nuova Storia” rappresentato nel Consiglio comunale di Tivoli da Francesca Chimenti, Damiano Leonardi e Adele Porcari.

Introduce Francesca Chimenti.

Intervengono Franco Lotito, vice presidente del Comitato Socialista per il NO, e Antonio Ingroia, Presidente di Azione Civile, già magistrato del pool antimafia di Paolo Borsellino.

Partecipa Elena Matteotti, nipote di Giacomo Matteotti.

“Non è un referendum solo per la separazione delle carriere dei magistrati – spiega Francesca Chimenti – La separazione delle funzioni dei magistrati già esiste.

Ad oggi il passaggio da giudice a pubblico ministero è possibile UNA sola volta durante tutta la carriera ,entro i primi dieci anni di mandato e la nuova funzione non può essere svolta nello stesso distretto di Corte d’Appello.
Non è una riforma sulla giustizia ma una riforma COSTITUZIONALE che stravolge l’assetto del potere giudiziario e mina l’equilibrio dei poteri del nostro Stato di diritto.
Un equilibrio su cui si fonda il nostro sistema democratico.
Una riforma che rappresenta il primo passo di un percorso politico molto più ampio e duraturo”.
