MONTEROTONDO – La moto si schianta contro il muro: muore 80enne

Tragico incidente stradale oggi pomeriggio, venerdì 6 marzo, a Monterotondo Scalo.

A perdere la vita è stato un uomo di 80 anni in sella ad una moto di grossa cilindrata.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le ore 15 in via Ercole Ramarini, nell’area industriale di Monterotondo.

Stando ai primi rilievi effettuati dagli agenti della Polizia Locale di Monterotondo, Gianfranco T. di Roma – queste le generalità della vittima – viaggiava in sella ad una Bmw da strada di grossa cilindrata, quando per cause in corso di accertamento si è schiantato contro il muro perimetrale di un’azienda del posto.

Nell’impatto sono stati abbattuti una parte del muro e della recinzione e l’80enne è stato sbalzato nel giardino interno dell’azienda.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Monterotondo i sanitari del 118 e l’eliambulanza di Ares, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani: Gianfranco T. è deceduto sul posto.

Su disposizione della Procura di Tivoli, la moto è stata sequestrata e la salma della vittima trasferita all’Istituto di Medicina Legale per l’autopsia.

La dinamica dell’incidente mortale è al vaglio degli agenti della Polizia Locale: secondo una prima ricostruzione, sull’asfalto non sono stati individuati segni di frenata per cui l’anziano ha perso il controllo della moto.

Soltanto al termine delle indagini sarà possibile stabilire se la tragedia sia riconducibile ad un malore, ad un mal funzionamento della moto oppure ad altra causa.