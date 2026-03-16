MONTEROTONDO – Giulia Romaniello presenta il libro  “Adrestia” 

In occasione della Giornata Internazionale della Poesia, domenica 22 marzo alle ore 17.30 la libreria Ubik di Monterotondo, in Via Adige 2, ospiterà la presentazione del libro “Adrestia” di Giulia Romaniello, pubblicato da EMIA Edizioni.

L’incontro sarà un momento di dialogo e condivisione dedicato alla parola poetica e al suo potere evocativo.

A conversare con l’autrice sarà la divulgatrice culturale Cinzia Antonetti, che guiderà il pubblico alla scoperta dei temi e delle suggestioni presenti nella raccolta.

Nel libro, la scrittura di Romaniello si muove come in un continuo attraversamento del tempo e delle emozioni: i versi seguono il ritmo mutevole dell’esistenza, tra momenti di inquietudine e slanci di quiete, tra dissenso e ricerca di equilibrio.

Il titolo richiama la figura mitologica di Adrestia, legata al mondo della guerra e alla figura del dio Ares, simbolo di una tensione costante tra opposti. In questa prospettiva la poesia diventa lo spazio di una battaglia interiore, in cui bene e male, pensiero e realtà, interiorità e mondo esterno si confrontano in un equilibrio fragile ma vitale.

Ad accompagnare la serata ci saranno gli interventi musicali di Gian Nicola Belcastro, che contribuiranno a creare un’atmosfera di ascolto e partecipazione, in cui mu-sica e poesia si intrecciano.

A dare voce ad alcune poesie tratte dal libro sarà Alessandra Valentini, che accompagnerà il pubblico nell’ascolto dei versi dell’autrice, restituendone ritmo, immagini e intensità.

Un appuntamento che celebra la poesia come spazio di incontro e condivisione, nel segno di una parola che diventa ascolto, emozione e dialogo.