ARICCIA – Aggredita e rapinata in casa dall’ex marito: italiano arrestato 

Lo scorso 12 marzo, i Carabinieri della Stazione di Ariccia hanno arrestato un 58enne di Marino, già noto alle forze dell’ordine, per rapina e lesioni personali ai danni della sua ex moglie.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, nel primo pomeriggio una donna ha richiesto l’intervento dei Carabinieri dopo essere stata vittima di un’aggressione con conseguente rapina presso la propria abitazione.

La chiamata al NUE 112 ha attivato il tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Velletri congiuntamente al personale sanitario del 118.

Giunti sul posto, i sanitari hanno immediatamente verificato le condizioni di salute della donna, 56enne del posto, mentre i Carabinieri hanno raccolto le prime informazioni utili per all’individuazione del presunto aggressore che, dopo essersi introdotto nell’abitazione dopo aver infranto il vetro di una finestra, l’avrebbe aggredita con calci e pugni, minacciandola di morte e sottraendole il portafogli.

Grazie alle indicazioni fornite dalla vittima, i militari sono riusciti in breve tempo a individuare e arrestare l’uomo, ex marito della donna, trovato in possesso della refurtiva

L’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Velletri, in attesa della convalida dell’arresto da parte del Giudice del Tribunale di Velletri.