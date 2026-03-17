MARCELLINA – Referendum Giustizia, le ragioni del “NO” spiegate dal giudice Pietro Olivieri

Si è tenuta sabato pomeriggio 14 marzo nell’Aula consiliare di Marcellina l’iniziativa organizzata dal “Comitato del NO” in vista del Referendum costituzionale sulla separazione delle carriere di sabato 22 e domenica 23 Marzo prossimi.
Pietro Olivieri, 42enne originario di Marcellina, Giudice della Sezione Penale del Tribunale di Ascoli Piceno
L’evento ha registrato una grande partecipazione, soprattutto per la presenza di un relatore d’eccezione come il Magistrato Pietro Olivieri, 42enne cresciuto in paese e attuale Giudice della Sezione Penale del Tribunale di Ascoli Piceno.
Domenica Gubinelli, Presidente del “Comitato del NO” di Marcellina
Ad aprire il dibattito è stata Domenica Gubinelli, presidente del “Comitato del NO” costituito il mese scorso da Annarita Gubinelli, Silvio Giosi, Pina Canini, Maria Grazia Laterza, Michela Laterza, Cecilia Moltoni, Umberto Cecchetti, Rosa Della Volpe, Valentina Giosi, Severina Crielesi, Luigi Gubinelli e Anna Rosati.
E’ intervenuto anche Massimo Bagnaschi, Presidente dell’ANPI di Palombara Sabina, insieme a 3 membri, che ha evidenziato il valore della Carta Costituzionale nata dalla Resistenza.