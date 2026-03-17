MARCELLINA – Referendum Giustizia, le ragioni del “NO” spiegate dal giudice Pietro Olivieri

Si è tenuta sabato pomeriggio 14 marzo nell’Aula consiliare di Marcellina l’iniziativa organizzata dal “Comitato del NO” in vista del Referendum costituzionale sulla separazione delle carriere di sabato 22 e domenica 23 Marzo prossimi.

Pietro Olivieri, 42enne originario di Marcellina, Giudice della Sezione Penale del Tribunale di Ascoli Piceno

L’evento ha registrato una grande partecipazione, soprattutto per la presenza di un relatore d’eccezione come il Magistrato Pietro Olivieri, 42enne cresciuto in paese e attuale Giudice della Sezione Penale del Tribunale di Ascoli Piceno.

Domenica Gubinelli, Presidente del “Comitato del NO” di Marcellina

Ad aprire il dibattito è stata Domenica Gubinelli, presidente del “Comitato del NO” costituito il mese scorso da Annarita Gubinelli, Silvio Giosi, Pina Canini, Maria Grazia Laterza, Michela Laterza, Cecilia Moltoni, Umberto Cecchetti, Rosa Della Volpe, Valentina Giosi, Severina Crielesi, Luigi Gubinelli e Anna Rosati.

E’ intervenuto anche Massimo Bagnaschi, Presidente dell’ANPI di Palombara Sabina, insieme a 3 membri, che ha evidenziato il valore della Carta Costituzionale nata dalla Resistenza.

Subito dopo ha preso la parola il giudice Pietro Olivieri e, in un clima di attenzione, ha spiegato le ragioni del No in un linguaggio tecnico ma chiaro e facilmente comprensibile anche ai non addetti ai lavori.

Nel suo intervento il magistrato originario di Marcellina ha evidenziato il grave attacco all’organo di autogoverno del Consiglio Superiore della Magistratura previsto dalla riforma Nordio, che – a suo dire – causerebbe un indebolimento del Csm quindi dell’autonomia della magistratura.

Il Dottor Pietro Olivieri ha inoltre risposto alle domande dei presenti, rendendo l’evento partecipato e vivace.

Al termine dell’incontro pubblico il “Comitato del NO”, a nome di tutti i concittadini, ha consegnato al giudice una targa di ringraziamento.

“Al Dottor Pietro Olivieri Magistrato – è il testo della dedica – Come suoi concittadini, riconoscenti per l’integrità morale e la serietà che la contraddistinguono, le rivolgiamo un affettuoso e sincero ringraziamento!”.

In chiusura, è stato letto il bellissimo testo di Piero Calamandrei, uno degli artefici della Costituzione Repubblicana.