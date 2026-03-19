TIVOLI – Referendum Giustizia, per il “NO” scende in campo la Pm Antimafia

A Tivoli proseguono le iniziative in vista del Referendum sulla Riforma della Giustizia di sabato 22 e domenica 23 marzo prossimi, quando gli elettori saranno chiamati a decidere su separazione delle carriere e doppio Csm.

Domani pomeriggio, venerdì 20 marzo, alle ore 17,30, in occasione della chiusura della Campagna Referendaria il “Comitato di Tivoli per il NO” organizza un incontro pubblico in piazza Santa Croce, nel Centro della Città.

Interviene la Dottoressa Annamaria Frustaci, Sostituta procuratrice presso la Direzione distrettuale Antimafia di Catanzaro, segretaria di Unità per la Costituzione e da dieci anni impegnata nelle inchieste sui collegamenti tra ‘Ndrangheta, politica e mondo imprenditoriale in Calabria e in particolare sul territorio di Vibo Valentia, area ad alta permeabilità mafiosa.

Insieme alla pm antimafia ci sarà il Dottor Luigi Pacifici, sostituto procuratore presso il Tribunale di Tivoli e componente della Giunta Esecutiva Sezionale (GES) dell’Associazione Nazionale Magistrati di Roma, uno dei magistrati noti per la maxi inchiesta per corruzione che tra il 2015 e il 2017 smantellò la cosiddetta “Mafia Bianca” di Guidonia e culminò con l’arresto di 16 persone, tra amministratori pubblici, dirigenti e funzionari comunali, imprenditori.

A sostenere le ragioni del “NO” al Referendum costituzionale intervengono anche l’ex magistrato Antonella Di Florio e l’avvocato Pierluigi Panici.