TIVOLI – “La migliore offerta”, asta di beneficenza per i ragazzi con disabilità alle Scuderie Estensi

Quadri d’autore, ceramiche pregiate, tappeti orientali, specchi, argenti lucenti e piccoli gioielli di antiquariato come spille e collane.

Pezzi unici che aspettano solo di trovare una nuova casa.

Trenta tesori esclusivi che verranno venduti nel corso de “La migliore offerta”, l’Asta di Beneficenza organizzata dall’Organizzazione di Volontariato “Cuori in Bancarella” che avrà luogo sabato 18 Aprile 2026 presso le Scuderie Estensi di Tivoli.

Si tratta di un evento speciale aperto alla comunità che unisce eleganza e generosità e ha come obiettivo quello di sostenere le iniziative promosse nel periodo estivo da parte delle associazioni facenti parte del progetto “Mani in Rete”, iniziativa è volta a favorire la collaborazione tra le diverse realtà del territorio che operano a sostegno delle persone con disabilità o che si trovano in una condizione di fragilità in ambito sociale, educativo, culturale, mettendo in luce le specificità e le risorse di ciascuna.

L’Asta di Beneficenza si terrà nel pomeriggio di sabato prossimo.

Dalle ore 15:00 alle 17:00 avrà luogo l’Esposizione, nel corso della quale sarà possibile ammirare da vicino i lotti, leggerne le storie e scegliere il preferito sorseggiando un caffè con gli organizzatori.

Alle ore 17:00 l’Asta entra nel vivo.

Un banditore batterà i lotti in una gara di generosità dove ogni rilancio sarà un atto d’amore.

“Perché partecipare? – spiega Elvira Felli, Presidente della ODV “Cuori in Bancarella” – Lo slogan della giornata è “Batti il Cuore”.

Ogni euro raccolto durante l’asta sarà interamente destinato a sostenere i progetti le iniziative che le associazioni di Mani in Rete potranno realizzare nel periodo estivo.

La partecipazione si trasformerà in aiuto concreto per chi ha più bisogno.

Non è solo un’asta, è un momento per ritrovarci come comunità e dimostrare che, quando batte il cuore, nulla è impossibile.

Vi aspettiamo per fare, insieme, la migliore offerta: quella della solidarietà”.