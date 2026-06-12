TIVOLI – Incendio nel Bosco del Fauno

Incendio nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 12 giugno, a ridosso del Bosco del Fauno, l’area di proprietà del Comune di Tivoli sottoposta a vincoli compresa tra via Orazio e via Cesare Augusto a Tivoli Terme.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le ore 15 le fiamme sono divampate nelle sterpaglie in una zona tra via dei Laghi e la Riserva.

Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Villa Adriana e La Rustica insieme a due squadre di operatori della Protezione civile delle associazioni “VVAA- Volontari Valle Aniene Associati” e “NVG-Nucleo Volontari Guidonia”, che hanno provveduto al totale spegnimento delle fiamme e alla successiva bonifica dell’area evitando che l’incendio arrivasse fino dentro la riserva del Bosco del Fauno.

Presenti anche il Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi. La Polizia di Stato e un’ambulanza del 118.