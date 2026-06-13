GUIDONIA – Auto pirata falcia e scappa: un morto e un ferito

Tragico incidente stradale all’alba di oggi, sabato 13 giugno, a Guidonia Montecelio.

Il bilancio è di un ragazzo deceduto e di un ferito ricoverato in ospedale.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 3 all’altezza del civico 41 di via Pantano, la strada che collega la via Maremmana inferiore a Villanova con viale Roma a Guidonia Centro.

Un’auto ha falciato un 22enne italiano residente a Guidonia appena uscito da un locale insieme ad un gruppo di amici.

Pare che la comitiva stesse raggiungendo l’auto parcheggiata lungo via Pantano insieme ad altre decine di vetture incolonnate di giovani che hanno partecipato alla serata in discoteca.

All’improvviso sul gruppo è piombata una vettura che ha falciato il ragazzo che è deceduto sul colpo.

L’auto – pare una Renault Clio – è fuggita senza prestare soccorso.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un’auto medica: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Stando sempre alle prime informazioni, un coetaneo sarebbe rimasto ferito e medicato sul posto dagli operatori del 118.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Tivoli per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

La strada è stata chiusa.