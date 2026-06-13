ROMA EST – Undici chili di cocaina nel lavatoio condominiale

Aveva trasformato il lavatoio condominiale nel deposito per lo stoccaggio della droga.

Così a Ponte di Nona gli agenti del VI Distretto Casilino e delle Volanti hanno sequestrato un carico di oltre undici chili e mezzo di cocaina e arrestato un quarantunenne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, sabato 13 giugno, dalla Questura di Roma,

l’attività investigativa è scaturita da un sospetto e continuo “via vai” di persone all’interno di un complesso di edilizia popolare della zona all’estrema periferia Est di Roma.

L’anomalia ha spinto i poliziotti ad avviare un mirato servizio di osservazione.

La strategia “a tenaglia”, con pattuglie dislocate in punti strategici dell’area, ha consentito agli investigatori di seguire ogni movimento sospetto e di individuare un uomo che si muoveva con atteggiamento sfuggente tra il terrazzo ed il vano scale dello stabile.

Raggiunto al secondo piano, il pusher è stato sorpreso con una vistosa busta gialla tra le mani. Alla vista degli agenti, il 41enne avrebbe tentato di disfarsene, ma il gesto non è sfuggito ai poliziotti, che sono riusciti immediatamente a recuperarla.

All’interno erano celati dieci panetti di cocaina per un peso complessivo di oltre 11,5 chilogrammi. Insieme alla droga, sono stati sequestrati anche due smartphone, ritenuti strumenti utilizzati per gestire contatti, ordinazioni e consegne delivery dello stupefacente.

La perquisizione ha poi permesso di risalire ad un mazzo di chiavi, nella disponibilità dell’odierno indagato, che ha consentito agli agenti di risalire ad un locale tecnico situato sul terrazzo dello stabile e trasformato abusivamente in una sorta di “attico”.

All’interno sarebbe stata allestita una vera e propria base logistica al servizio dell’attività di spaccio: oltre al kit per la pesatura e per il confezionamento della droga, c’erano più di undici chili e mezzo di cocaina pronti a rifornire le piazze di spaccio della Capitale.

L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.