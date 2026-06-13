GUIDONIA – Falciato e abbandonato sull’asfalto: Matteo D’Ambrosio vittima del pirata

Si chiamava Matteo D’Ambrosio e il prossimo 24 giugno avrebbe compiuto 23 anni.

E’ la vittima del tragico incidente stradale avvenuto all’alba di oggi, sabato 13 giugno, a Guidonia Montecelio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Sul caso i carabinieri della Compagnia di Tivoli indagano senza far trapelare alcuna informazione.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il ragazzo è deceduto verso le ore 3 all’altezza del civico 41 di via Pantano, la strada che collega la via Maremmana inferiore a Villanova con viale Roma a Guidonia Centro, dopo essere stato travolto da un’auto fuggita via dopo l’impatto.

Matteo, studente residente a Guidonia Centro con la famiglia, era appena uscito da un locale di via Pantano insieme ad un gruppo di amici.

Pare che la comitiva stesse raggiungendo l’auto parcheggiata a un centinaio di metri dal pub, incolonnata insieme ad altre decine di vetture di altrettanti clienti lasciate in sosta sul margine della carreggiata di via Pantano in direzione Roma.

Sul caso indagano nel massimo riserbo i carabinieri della Compagnia di Tivoli

All’improvviso sul gruppo è piombata una vettura che ha travolto in pieno Matteo D’Ambrosio e toccato di striscio un amico e coetaneo.

Stando al racconto di alcuni testimoni si trattava di una Renault Clio fuggita senza prestare soccorso.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 di Croce Rossa Italiana e Croce Blu oltre ad un’auto medica: i sanitari hanno tentato le manovre di rianimazione risultate vane.

I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L’amico di Matteo D’Ambrosio, anche lui classe 2003, italiano e residente a Guidonia Centro, è stato medicato sul posto dagli operatori del 118.

Ma nel corso della mattinata è stato accompagnato dai genitori al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, dove gli sono stati diagnosticati traumi a gambe e costato riferendo che una ruota dell’auto pirata gli è passata sopra ad un piede.

I carabinieri della Compagnia di Tivoli stanno ricostruendo la dinamica dell’investimento mortale e hanno iniziato la caccia al pirata della strada setacciando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona.