GUIDONIA – Raduno bandistico e concerti: è “Festa della Musica”

Torna la Festa della Musica a Villanova di Guidonia.

Ad organizzare la terza edizione sabato 20 e domenica 21 giugno è la Banda Musicale Pietro Mascagni col patrocinio del Comune di Guidonia Montecelio e del Ministero della Cultura.

Due giornate all’insegna della musica, della cultura, del divertimento e della convivialità, con un ricco programma pensato per coinvolgere famiglie, giovani e appassionati di tutte le età.

Durante l’intera manifestazione saranno presenti stand gastronomici, mercatini dell’artigianato e spazi dedicati all’intrattenimento.

La festa prenderà il via sabato 20 giugno alle ore 19:00 con l’apertura dell’evento, seguita alle ore 19:30 dal concerto della Banda Musicale Pietro Mascagni diretta dal maestro Claudio Croce.

La serata proseguirà con uno degli appuntamenti più attesi: alle ore 21:30 salirà sul palco “Greg and the Rockin’ Revenge”, protagonista di uno spettacolo che promette musica, comicità e grande coinvolgimento per il pubblico.

Alle 23 Dj set con “Dj EddyDee”.

La giornata di domenica 21 giugno si aprirà con una speciale colazione dedicata ai bambini, accompagnata da attività di animazione e momenti di svago per i più piccoli a cura di Mago Mario Eventi.

Nel pomeriggio, alle ore 17:00, si terrà il tradizionale Raduno Bandistico con la suggestiva parata dei gruppi musicali, che attraverseranno il territorio portando colori, musica e tradizione.

A partire dalle ore 19 live music con “A-Line” e “Amnesia”.

Gran finale alle ore 21:30 con l’esibizione dei Doctor Vintage, che chiuderanno la manifestazione con uno spettacolo energico e coinvolgente, capace di far cantare e ballare il pubblico di tutte le età.

La Festa della Musica rappresenta ormai un appuntamento consolidato per il territorio, un’occasione per valorizzare la tradizione bandistica, promuovere la cultura musicale e vivere insieme momenti di aggregazione e condivisione.

La Banda Musicale Pietro Mascagni invita tutta la cittadinanza e i visitatori a partecipare a questa grande festa, che anche quest’anno si preannuncia ricca di emozioni e di appuntamenti imperdibili.

Ingresso libero.

Per due giorni Guidonia Montecelio sarà il cuore pulsante della musica e del divertimento: un evento da non perdere.