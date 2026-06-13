CAPRANICA PRENESTINA – Il Borgo si tinge di rosa: “Walk for the Cure” tra Solidarietà e Prevenzione

Domani, domenica 14 giugno, il borgo di Capranica Prenestina si prepara a ospitare la “Walk for the Cure”, un evento speciale interamente dedicato alla solidarietà e alla prevenzione.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Capranica Prenestina, nasce per sostenere i progetti di Komen Italia, associazione da sempre in prima linea nella lotta contro i tumori del seno.

La giornata inizierà alle ore 8:30 in Piazza Pietro Baccelli, dove i partecipanti potranno ritirare la maglia ufficiale dell’evento e assistere ai saluti istituzionali, prima della partenza ufficiale prevista per le ore 9:00.

Un programma ricco e inclusivo

Il cuore dell’evento sarà una passeggiata panoramica ad anello di 4 chilometri, che permetterà ai partecipanti di immergersi nella natura incontaminata dei Monti Prenestini, percorrendo il suggestivo sentiero “Giampaolo Mazzi”.

L’itinerario è studiato per essere un momento di condivisione e benessere, adatto a chiunque voglia sostenere una causa importante camminando all’aria aperta.

La novità: Arrampicata in Rosa

Quest’anno, la manifestazione si arricchisce con una sfida inedita: l’”Arrampicata in Rosa”.

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso la Falesia di Guadagnolo, sarà possibile cimentarsi in una prova di arrampicata su roccia, organizzata in collaborazione con la Guida Alpina Gianluca Giovannetti.

Un’opportunità unica per aggiungere un pizzico di adrenalina alla giornata, all’insegna dello sport e della salute.

Si ricorda che l’arrampicata è a numero chiuso e richiede la prenotazione obbligatoria ai numeri 338 6088330 o 339 2770343.

Partecipazione e consigli utili

La partecipazione all’evento è aperta a tutti con una donazione minima di 10 euro, che garantirà la consegna della maglia “Walk for the Cure”. Per affrontare al meglio la passeggiata nel bosco, si raccomanda l’uso di scarpe da trekking, pantaloni lunghi, un cappellino, e di portare con sé almeno un litro d’acqua e uno snack.

“Invitiamo tutta la cittadinanza a unirsi a noi – dichiarano gli organizzatori – Ogni passo fatto insieme è un passo in più verso la prevenzione e il sostegno alla ricerca”.