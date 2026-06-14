GUIDONIA – Calcio, la Vigor Perconti vince il Campionato italiano Juniores dilettanti

Treviso Campione d’Italia Under 19 Serie D, Catania Campione d’Italia Juniores femminile, Vigor Perconti tricolore nel Campionato Juniores dilettanti.

E’ in sintesi il bilancio della tre giorni di calcio giovanile allo stadio “Città dell’Aria” di Guidonia Montecelio, sede scelta dalla Lega Nazionale Dilettanti per gli appuntamenti conclusivi della stagione.

La squadra Juniores femminile del Catania è Campione d’Italia

Nel pomeriggio di oggi, domenica 14 giugno, dieci anni dopo l’ultima volta, la Vigor Perconti torna sul tetto d’Italia battendo in rimonta la Sestese per 2-1 nella finale del campionato Juniores dilettanti: per i laziali, in svantaggio all’11’ per effetto del colpo di testa vincente di Fiorentino, decisivi i gol di Santoro al 29’ del primo tempo e del capitano De Angelis all’11’ della ripresa.

Il successo ottenuto questo pomeriggio contro i campioni della scorsa edizione vale il quarto tricolore per il club romano – già vincitore nel 2012, 2015 e 2016 – che aveva ottenuto l’accesso alla fase nazionale dopo il titolo regionale vinto ai rigori contro il Savio.

Da lì è proseguita la cavalcata dei ragazzi di Stefano Fabi sul palcoscenico nazionale: agli ottavi superati i sardi del Porto Rotondo (vittoria per 1-0 all’andata e 5-1 al ritorno), poi ai quarti altro doppio successo contro la Palmense Fermana (2-0 e 3-0) e infine la vittoria sui lucani del Lykos (4-0 in Basilicata e 4-2 in casa).

A consegnare la coppa ai vincitori il presidente LND Giancarlo Abete.

Presenti anche il sindaco e l’assessora allo Sport di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo e Cristina Rossi, i presidenti dei comitati regionali LND Lazio e Toscana Roberto Avantaggiato e Paolo Mangini, oltre al componente della CAN D Saverio Scaravaglione, che ha consegnato un riconoscimento alla squadra arbitrale.

«Complimenti a tutte le finaliste per aver dato prova di sana competizione e sportività, per noi si chiude nel migliore dei modi una stagione sicuramente positiva – le parole con cui il Presidente Abete ha riassunto la tre giorni di calcio giovanile a Guidonia Montecelio – E’ stata una festa di sport con grande partecipazione di pubblico che valorizza la sinergia creatasi col Comune e con il club di calcio di Guidonia Montecelio che ci hanno ospitati in questi giorni.

Esperienza quindi assolutamente positiva che speriamo possa ripetersi in futuro».

Stamattina si è invece chiusa con un’altra vittoria la stagione straordinaria del Treviso che, dopo il ritorno in C a distanza di tredici anni, festeggia anche lo scudetto vinto dall’Under 19 nella finale col Piacenza battuta per 2-0 riportando così il tricolore – insieme alla Coppa Disciplina – in Veneto a distanza di ventidue anni dal successo del Bassano Virtus.

A consegnare la coppa nelle mani del capitano del Treviso Granzotto il presidente LND Giancarlo Abete insieme al Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero.

Entrambe le finaliste hanno ricevuto le medaglie, e nel caso del Piacenza anche la targa seconda classificata, dal vicepresidente FIGC Daniele Ortolano, dal presidente del CR Emilia-Romagna Simone Alberici, dal segretario generale LND Massimo Ciaccolini e dai consiglieri del Dipartimento – qui rappresentato anche dal suo segretario Mauro de Angelis – Massimo Caldaroni e Giuseppe Dello Iacono.

Un riconoscimento è andato anche alla quaterna arbitrale.

La tre giorni di calcio giovanile a Guidonia Montecelio si era aperta venerdì col successo di misura (gol di Alessa Calcagno) della Sampdoria femminile contro il Rinascita Doccia nella finale di Coppa Italia Regionale, trofeo che valeva l’accesso al prossimo campionato di Serie C.

Per le blucerchiate le porte della terza serie femminile si erano, in realtà, già aperte col solo raggiungimento della finale, avendo le avversarie già acquisito il diritto di iscriversi grazie al primo posto ottenuto nel campionato toscano di Eccellenza. Inutile, a quel punto, il playoff che le liguri avrebbero dovuto disputare contro le altoatesine del Pustertal per essere promosse.

Sabato sono stati assegnati, invece, gli scudetti per il campionato Juniores femminile e per quello Under 18 Dilettanti, quest’ultimo un torneo nato nel 2021 come risposta allo stop all’attività agonistica imposto dalla pandemia Covid-19.

Ad inaugurare la giornata la vittoria del Catania femminile sul Torino per 2-0, decisive le reti nella seconda frazione di gioco di Buscemi e Milazzo.

Etnee che con questo successo hanno interrotto l’egemonia della Roma Calcio Femminile (eliminata in semifinale ai rigori), vincitrice delle ultime tre edizioni.

Nel pomeriggio si è aperta la parentesi dedicata al calcio maschile con i festeggiamenti del Fonte Meravigliosa, club dell’omonimo quartiere della Capitale arrivato per la prima volta in ventisette anni dalla sua nascita a giocarsi un titolo nazionale.

A firmare lo storico successo dei gialloblu per 2-1 contro i torinesi del Lucento i gol di Sberna e Napoli. I campioni del 2023 accorciano allo scadere con una punizione da centrocampo di Saviano, ma troppo tardi per portare la gara ai rigori.