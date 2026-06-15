GUIDONIA – “Parcheggi a pagamento alla nuova stazione”: l’opposizione attacca il sindaco

«Le novità emerse dall’ultimo vertice in Regione confermano i nostri peggiori timori: la gestione dello spostamento della stazione sta assumendo connotati tragici per le tasche e la vita quotidiana dei nostri concittadini».

Lo dichiarano in una nota congiunta i gruppi consiliari di opposizione di Forza Italia, Partito Democratico e Lega, commentando il cronoprogramma che fissa al 5 luglio l’attivazione del nuovo scalo ferroviario.

A far discutere e a compattare le forze di minoranza di Centrodestra e di Centrosinistra è la conferma ufficiale sulla gestione delle aree di sosta attorno alla nuova infrastruttura.

«Mentre l’amministrazione Lombardo si autocelebra parlando di modernità e grandi traguardi – attaccano i rappresentanti di PD, Forza Italia e Lega in un comunicato stampa diffuso oggi, lunedì 15 giugno – si scarica l’ennesimo fardello economico sui cittadini. I fatti parlano chiaro: i parcheggi intorno alla stazione saranno a pagamento.

La “richiesta” della giunta di averne solo una parte gratuiti è un timido contentino, una pezza a colori che sa già di resa preventiva. Noi siamo totalmente contrari a questa impostazione».

L’appello comune: «Tornare subito indietro»

«Non possiamo accettare che un’infrastruttura così importante per il territorio si trasformi nell’ennesimo bancomat a spese dei lavoratori e degli studenti – concludono gli esponenti di PD, Forza Italia e Lega –. Davanti a questa emergenza, abbiamo deciso di unire le nostre forze per fare un muro comune in Consiglio comunale e in città. Invitiamo anche i comitati civici e i cittadini a sostenere la nostra battaglia: il sindaco Lombardo e l’assessore Torresi devono fare un passo indietro. I parcheggi della nuova stazione devono essere totalmente gratuiti».