ZAGAROLO – La sindaca Emanuela Panzironi nomina la nuova giunta

A Zagarolo prende il via il secondo mandato della sindaca Emanuela Panzironi, vincitrice delle elezioni amministrative del 24 maggio e 25 maggio col 66,60% delle preferenze, sostenuta dal Partito Democratico e da altre 5 liste civiche.

Venerdì 12 giugno la prima cittadina ha infatti firmato il Decreto numero 11 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – con quale ha nominato i componenti della nuova Giunta del Comune di Zagarolo.

Qui di seguito la Giunta con le deleghe assegnate per ogni Assessore.

EMANUELA PANZIRONI – SINDACA

VICESINDACO GIACOMO VERNINI

Con delega a manutenzioni, decoro e arredo urbano, servizi cimiteriali e servizi demografici.

ASSESSORA ESTERNA ANTONELLA CASPOLI

Con delega a politiche sociali, disabilità e inclusione, pari opportunità, intercultura, città dei bambini e città del dialogo.

ASSESSORA MARIANGELA PROTANI

Con delega a lavori pubblici, sport, transizione digitale e intelligenza artificiale e patrimonio.

ASSESSORE ALESSANDRO D’AMBROSI

Con delega a cultura, turismo, spettacolo, associazionismo, cultura del cibo e delle tradizioni, valorizzazione del patrimonio culturale, ambiente e tutela degli animali.

ASSESSORA ESTERNA ATHENA ABBAS Con delega a scuola, istruzione, formazione, diritto allo studio, gemellaggi e patti di amicizia, politiche giovanili, servizio civile e coesione territoriale. LEGGI ANCHE MENTANA – “Così la Casa di Riposo è diventata la mia Famiglia” SURROGHE Ricordiamo che la carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale per cui, qualora quest’ultimo assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, al suo posto subentra il primo dei non eletti. La composizione del Consiglio comunale di Zagarolo, quindi, prevede la surroga con i tre consiglieri qui di seguito elencati:

– Francesco Maria Petrassi

– Rachele Amantini – Francesca Brenda

la nuova squadra di governo.

La 54enne sindaca uscente, sostenuta dal Partito Democratico e da altre 5 liste civiche, ha ottenuto 5549 voti pari al 66,60% delle preferenze.

È stato firmato il Decreto di nomina dei componenti della Giunta del Comune di Zagarolo.

“Abbiamo costruito una squadra composta da persone competenti, motivate e profondamente legate a Zagarolo che sapranno affrontare con responsabilità e determinazione le sfide dei prossimi anni – spiega la 54enne riconfermata Sindaca Emanuela Panzironi in un comunicato stampa – Ci sarà spazio per tutti: a ciascun Assessore ho affidato deleghe importanti e obiettivi chiari, nella consapevolezza che il lavoro di squadra sarà la chiave per continuare il percorso di crescita che la nostra Città ha scelto di confermare con il proprio voto.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le persone che hanno dato il proprio contributo in questa fase e a chi, pur non ricoprendo incarichi amministrativi, continuerà a mettere a disposizione idee, energie e competenze per il bene della nostra comunità.

Da oggi si apre una nuova stagione di lavoro. Lo faremo con lo stesso impegno, la stessa passione e la stessa determinazione che hanno guidato il nostro operato negli ultimi cinque anni.

Le sfide che ci attendono sono importanti, ma altrettanto importanti sono le opportunità che abbiamo davanti. Ancora un augurio di buon lavoro a tutta la Giunta e a tutti i Consiglieri comunali di Zagarolo eletti”.