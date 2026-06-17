TIVOLI – Alcolista dà fuoco alla ex moglie invalida

All’arrivo dei carabinieri erano entrambe seduti su un marciapiede davanti all’alloggio appena distrutto dalle fiamme.

Lui in evidente stato di ubriachezza.

Lei con ecchimosi sul volto e sul braccio, bruciature sui capelli e altre parti del corpo.

Così i militari della stazione di Tivoli Terme hanno scoperto un drammatico caso di violenza domestica avvenuto in un locale occupato e adibito ad appartamento nel complesso di case popolari di via dell’Aeronautica, a Borgonovo, quartiere alla periferia di Tivoli.

Ad appiccare il fuoco all’interno dell’alloggio e sul corpo della donna sarebbe stato P. P., un 56enne di origini montenegrine attualmente recluso nel carcere di Rebibbia con le accuse di incendio doloso e tentato omicidio della moglie, una 50enne italiana invalida e deambulante soltanto con le stampelle.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di martedì 9 giugno.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, verso le ore 17.30 l’incendio è divampato nel locale occupato dalla coppia di coniugi.

Convinti che fosse stata investita dalle fiamme, i pompieri hanno soccorso la donna assicurandola ai sanitari del 118 per le valutazioni e le cure del caso.

Sono stati i carabinieri ad accertare i fatti.

La 50enne ha riferito ai militari che c’era stato l’ennesimo litigio per futili motivi col marito col quale sarebbe in corso l’annullamento del matrimonio.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era sottoposto al divieto di avvicinamento col braccialetto elettronico per atti persecutori ai danni di un’operatrice della Caritas.

Un uomo violento che durante il litigio ha sferrato un pugno in faccia talmente forte da far cadere la moglie a terra, facendole sbattere la testa.

La donna, invalida, non è riuscita a rialzarsi.

A quel punto, il marito ha iniziato a infierire.

Prima ha spaccato oggetti e mobili della casa, è uscito urlando “vedrai che ti do fuoco”.

Quindi è rientrato nel locale adibito a casa e con un accendino ha appiccato le fiamme al mobilio.

E’ uscito di nuovo bevendo altro alcol come se nulla fosse, mentre la moglie invalida è stata raggiunta dalle fiamme ai piedi e alla testa.

Pare che siano stati due vicini di casa i primi ad intervenire in aiuto della 50enne, ad allertare il Numero Unico per le Emergenze 112 e a riferire la dinamica dei fatti ai carabinieri.

La donna è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, dove i sanitari hanno accertato un trauma cranico per il pugno sul naso ricevuto e la testa battuta sul pavimento, oltre ad ustioni di primo grado su varie parti del corpo.

Per il 56enne sono scattate le manette.

Venerdì scorso 12 giugno la Giudice per le indagini preliminari Sabina Lencioni ha convalidato l’arresto eseguito dai carabinieri e applicato nei confronti dell’uomo la misura della custodia cautelare in carcere.