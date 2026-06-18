PALESTRINA – Infermiera demansionata a Oss: Asl di Tivoli condannata a risarcire

Da Giammario Innammorato, Segretario Generale della FP CGIL Roma Sud-Pomezia-Castelli, riceviamo e pubblichiamo:

“Il Tribunale del Lavoro di Tivoli dà ragione alla FP CGIL e alle lavoratrici: da parte dell’ASL Roma 5 demansionamenti illegittimi. Serve un radicale cambio di passo.

Nel 2023 l’Ospedale di Palestrina, afferente alla ASL Roma 5, ha adottato un piano di lavoro redatto dalla Funzione Organizzativa dell’Ufficio infermieristico locale che imponeva, nero su bianco, al personale infermieristico di svolgere mansioni attribuibili agli Operatori Socio Sanitari.

Non un caso isolato, ma una strategia sistematica dell’Azienda per far fronte alla carenza di personale.

Dal primo momento la FP CGIL ha denunciato questa politica di demansionamento e organizzazione del lavoro tutta a scapito delle lavoratrici e dei lavoratori.

Di fronte al diniego da parte dell’amministrazione di ritirare questo folle piano, abbiamo deciso di ricorrere in tribunale.

Ieri, il Tribunale del Lavoro di Tivoli ci ha dato ragione.

Ha riconosciuto che la ricorrente – un’infermiera in servizio presso il reparto di Medicina Interna – ha subito un illegittimo demansionamento e ha condannato l’ASL a pagare un importo compensativo del danno alla dignità professionale.

La decisione di ricorrere per via giudiziaria si è dimostrata la scelta giusta.

Non solo perché il Tribunale ha dato ragione alla lavoratrice, ma perché la pressione esercitata ha portato al ritiro del piano di lavoro e all’assegnazione h24 del personale OSS al reparto di Medicina Interna di Palestrina”.

Questa vittoria è un apripista sia giudiziario sia sindacale.

Sono state avviate altre due le cause che il nostro collegio legale sta patrocinando contro l’ASL Roma 5 per illegittimo demansionamento e siamo certi che, sulla scia della prima, il loro esito sarà favorevole.

Il messaggio che questa vittoria fa arrivare ai vertici dell’Azienda è chiarissimo: la carenza di organico del personale OSS non può essere compensata mortificando la dignità e aumentando il carico di lavoro del personale infermieristico.

L’unica strada percorribile è quella di avviare un serio piano assunzionale per garantire a ogni reparto delle strutture ospedaliere una presenza di OSS sull’intera giornata lavorativa, e non solo su dodici ore come succede in molte strutture e reparti.

Una prima vittoria che viene dal coraggio e dalla determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

La FP CGIL è e sarà sulle barricate contro ogni abuso e in difesa della dignità del lavoro”.