Guidonia protagonista al Golf Nazionale: sul podio al Trofeo APGL Professionistico 

Guidonia continua a distinguersi nel panorama golfistico nazionale grazie ai risultati di atleti e professionisti che, settimana dopo settimana, stanno portando il nome della città sui campi più prestigiosi delle varie Pro Am.

L’ultimo capitolo di una stagione già ricca di soddisfazioni si è scritto al Golf Nazionale di Sutri, teatro della Pro-Am APGL e del prestigioso Trofeo APGL Professionistico, competizioni che hanno richiamato alcuni tra i migliori interpreti del panorama italiano.

Per comprendere il valore dei traguardi raggiunti è però necessario guardare al percorso costruito nelle ultime settimane.

Il Team guidato dal professionista Fabio Paolozzi e il guidoniano Alessandro Massimiani, General Manager del Team, era infatti reduce da una serie di piazzamenti di assoluto prestigio: il secondo posto al Golf Club Fioranello, il terzo al Golf Club Fiuggi, il terzo al Parco di Roma Golf Club e il secondo nella Pro-Am APGL disputata proprio al Golf Nazionale.

Una continuità di rendimento che conferma la crescita costante di una squadra capace di confrontarsi ai massimi livelli, mantenendo sempre elevati standard tecnici e agonistici.

Il Golf Nazionale rappresentava una sfida speciale.

Non soltanto per il prestigio della struttura, ma perché il circolo viterbese è un punto di riferimento per la formazione e la crescita di molti professionisti, che proprio su questo campo si allenano, studiando nelle aule della struttura e preparano il proprio percorso verso l’attività agonistica di alto livello.

La settimana si è aperta lunedì 8 giugno con la Pro-Am APGL, manifestazione che ha visto la partecipazione di 160 giocatori suddivisi in squadre guidate da professionisti.

In questo contesto il Team Paolozzi, composto da Fabio Paolozzi, Alessandro Massimiani, Antonio Pirone ex Presidente CONI per il ciclismo, Giancarlo Paolucci e Luca Rocchi, ha conquistato uno splendido secondo posto assoluto, chiudendo a pari punti con la formazione vincitrice e confermando il grande affiatamento del gruppo.

Nei due giorni successivi, il circolo ha ospitato il Trofeo APGL annuale, campionato professionistico disputato sulla distanza di 36 buche.

Tra i protagonisti della classifica PRO ha brillato il giovane Leonardo Iacovitti del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia, autore di una prestazione eccellente che gli ha consegnato la vittoria.

Ottimo anche il risultato di Gianluca Pietrobono, altro professionista di spicco del Marco Simone, che ha chiuso la competizione con un prestigioso undicesimo posto, contribuendo a tenere alto il nome del circolo guidoniano.

In un field composto da numerosi giovani professionisti e giocatori di grande esperienza, la coppia formata da Fabio Paolozzi ed il nostro concittadino Alessandro Massimiani è riuscita a mantenersi costantemente nelle prime posizioni della classifica fino a conquistare uno straordinario terzo posto assoluto.

Determinante è stata l’ultima giornata di gara. Sulle diciotto buche finali Alessandro Massimiani ha espresso uno dei migliori golf della stagione, migliorando sensibilmente il proprio score rispetto al primo giro e contribuendo in maniera decisiva al podio.

Un risultato ottenuto stringendo i denti: nonostante un infortunio che avrebbe potuto compromettere la gara, il giocatore guidoniano ha proseguito nel gioco con grande lucidità e concentrazione.

Un ruolo chiave in questo exploit lo ha giocato il Pro Fabio Paolozzi, grazie all’importante lavoro di mental coaching svolto nei giorni precedenti alla competizione.

Questa preparazione ha permesso di trasformare le difficoltà fisiche in energia positiva, stimolando una fortissima motivazione reciproca tra Amateur e Professionista lungo tutto il percorso.

Dietro questi successi c’è infatti il lavoro costante di Paolozzi, capace di preparare i propri giocatori sotto il profilo tecnico, strategico e mentale, aspetti sempre più determinanti nel golf moderno.

Per Guidonia Montecelio si tratta dell’ennesima conferma di una tradizione in continua crescita.

Da una parte il Marco Simone Golf & Country Club, simbolo internazionale grazie alla Ryder Cup e club d’origine di talenti del calibro di Iacovitti e Pietrobono; dall’altra il binomio formato da Paolozzi e Massimiani, protagonista di una striscia di risultati eccezionale.

Il bilancio delle ultime settimane parla da solo: quattro podi consecutivi tra Fioranello, Fiuggi, Parco di Roma e Golf Nazionale, a cui si aggiungono il secondo posto nella Pro-Am e il terzo nel Trofeo APGL.

Numeri che raccontano come Guidonia sia oggi una delle realtà più dinamiche e rappresentative del golf laziale e nazionale.