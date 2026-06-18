PALOMBARA SABINA – Strade provinciali trasformate in discariche dagli “zozzoni”

Buste piene di rifiuti abbandonate ai bordi delle strade provinciali di Palombara Sabina.

A lanciare l’sos è una residente che ha inviato una lettera alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv, al sindaco di Palombara Sabina Alessando Palombi e al Comandante della Polizia Locale Stefano Mormone.

Nella lettera la cittadina ha allegato anche alcune foto per documentare la situazione attualmente presente tra la strada Provinciale Pascolare e la Strada Provinciale Palombarese con l’intento di accendere “i riflettori su una problematica che ormai da anni attanaglia il territorio di Palombara Sabina, ovvero l’abbandono ormai spudorato di rifiuti ai lati delle strade che portano al paese”.

“Solo un intervento deciso dell’amministrazione e del personale a ciò preposto, tramite l’uso di telecamere (come fatto in altri comuni), controlli più efficaci e censimento delle utenze può porre un freno a questo fenomeno che, nel corso degli anni, e’ purtroppo andato sempre e soltanto via via peggiorando…aumentando la percezione di degrado che ormai imperversa nelle nostre campagne”, esordisce la residente a Palombara Sabina citando qualche esempio.

“Da alcuni giorni – spiega la donna – il solito incivile abbandona buste colme di rifiuti ai lati della strada Provinciale Pascolare, lato destro direzione incrocio 4 strade, appena fuori dall’abitato del paese, approfittando dell’andamento curvilineo della strada, quasi sempre di mattina presto o nei weekend (passandoci tutte le mattine per lavoro riesco a capire, come lo capirebbe chiunque…soprattutto un addetto ai lavori, quando viene effettuato l’abbandono di rifiuti).

Appena usciti dal paese, lato sinistro, lungo la Strada Provinciale Palombarese, giace da giorni un cumulo vergognoso di rifiuti che nessuno raccoglie.

Per non parlare, sempre sulla Strada Provinciale Palombarese, altezza Via di Fonte Lucarello, di 2 grandi discariche che deturpano quell’angolo di territorio da anni, alimentate senza soluzione di continuità in barba ad una Amministrazione inoperosa sulla materia”.

“Credo che i cittadini onesti di Palombara – conclude la residente – che pagano una TARI salatissima…e che e’ andata sempre più aumentando dall’introduzione della raccolta differenziata (pensate un po’ il paradosso), meritino di vivere in un contesto dignitoso, senza doversi vergognare dello scempio che pochi incivili stanno facendo di un territorio un tempo incontaminato.

Nell’auspicare un’azione pronta e più incisiva da parte di questa Amministrazione, almeno in questo terzo mandato, saluto cordialmente”.