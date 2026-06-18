TIVOLI – Movida violenta, presi i picchiatori di piazza Santa Croce

Uno ha 20 anni ed è già noto alle forze dell’ordine.

L’altro è appena 18enne e ha una fedina penale immacolata come il terzo che ne ha 23.

Sarebbero loro gli autori della violenta aggressione consumata nella notte di Halloween di venerdì 31 ottobre 2025 nella centralissima piazza Santa Croce, a Tivoli, ai danni di tre italiani di età compresa tra i 30 e i 35 anni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A individuarli con assoluta certezza sono stati i carabinieri della stazione di Tivoli che giovedì scorso 11 giugno hanno dato esecuzione ad una ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli che dispone per il 20enne e per il 18enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza col divieto di uscire nell’arco serale e notturno.

I due ragazzi sono indagati per lesioni pluriaggravate in concorso col 23enne che è stato soltanto denunciato a piede libero.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, durante la movida notturna di Tivoli i tre furono protagonisti di un pestaggio violentissimo a calci e pugni ai danni di Giammarco, Gianluca e Giulio, tre amici ultratrentenni che stavano trascorrendo la serata in piazza Santa Croce.

Il “branco” avrebbe attaccato le vittime senza un motivo, in un vicolo cieco limitrofo a piazza Santa Croce vicino alla casa di uno dei tre.

L’accerchiamento, una scarica di calci e pugni, poi la fuga per i vicoli del Centro favoriti dal buio della notte.

A soccorrere i tre aggrediti furono due baristi che allertarono il Numero Unico per le Emergenze 112.

Sul posto intervennero i carabinieri e ambulanze del 118 che accompagnarono i tre aggrediti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

A Giammarco fu riscontrata la frattura di una mandibola, di un braccio e di qualche costola.

A Gianluca i tre spezzarono il malleolo.

Giulio riuscì a cavarsela con qualche punto di sutura al volto e alla testa.

Le tre vittime raccontarono ai carabinieri la dinamica dei fatti descrivendo gli aggressori come un gruppo di dieci-quindici ragazzi di età apparente compresa tra i 16-17 e i 22 anni, alcuni dei quali dalle sembianze nordafricane e altri dai tratti europei.

A inchiodare i tre sono state le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti in piazza Santa Croce e nei vicoli del Centro storico di Tivoli.

“L’operazione – commenta in un comunicato stampa il Procuratore di Tivoli Andrea Calice – conferma il quotidiano impegno dell’Arma dei Carabinieri per il contrasto delle forme di violenza urbana e alla tutela dell’incolumità pubblica, al fine di garantire legalità e sicurezza dei luoghi di aggregazione e di socialità”.