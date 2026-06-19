CIVITELLA DI LICENZA – Al Museo dell’Aquila Reale c’è “LaVALLE Festival 2026”

Domani, sabato 20 giugno 2026, a partire dalle ore 10:30, il Museo dell’Aquila Reale – MusAQ di Licenza ospita una giornata pubblica di presentazioni nell’ambito di LaVALLE Festival 2026 – ALTERECOLOGIES, programma promosso dall’Associazione Collettivo L’Aquila Reale ETS e dedicato alla ricerca artistica, all’arte pubblica, alle pratiche partecipative e alla rigenerazione territoriale nella Valle dell’Aniene.
ALTERECOLOGIES nasce come piattaforma di ricerca e produzione culturale dedicata alle relazioni tra arte contemporanea, ecologie territoriali, aree interne e trasformazioni del paesaggio. Il programma mette in dialogo artisti, ricercatori, comunità locali, istituzioni culturali e soggetti territoriali, con l’obiettivo di costruire nuove forme di abitare, osservare e raccontare la Valle dell’Aniene.
L’iniziativa fa parte del programma degli eventi satellite del Festival del Nuovo Bauhaus Europeo 2026, che riunisce in tutta Europa progetti indipendenti capaci di immaginare nuove relazioni tra cultura, sostenibilità, territori, spazi di vita e comunità.
In questo contesto, il Museo dell’Aquila Reale – MusAQ si configura sempre più come un’infrastruttura culturale territoriale: non solo uno spazio museale, ma un luogo di ricerca, produzione artistica, educazione ambientale, ospitalità, mediazione culturale e collaborazione tra scala locale, nazionale ed europea.
La giornata del 20 giugno rappresenta un momento importante di restituzione pubblica e di condivisione con istituzioni, partner, cittadini e comunità locali. Non si tratta soltanto della presentazione di un programma culturale, ma dell’apertura di una nuova fase di lavoro per l’Associazione Collettivo L’Aquila Reale ETS e per il Museo dell’Aquila Reale – MusAQ: una fase segnata da accordi istituzionali, progetti europei, residenze artistiche internazionali, attività educative, pratiche di citizen science e azioni territoriali lungo la Valle dell’Aniene.
Nel corso della mattinata saranno presentate le principali linee di sviluppo che stanno aprendo una nuova fase di lavoro per l’Associazione Collettivo L’Aquila Reale ETS e per il Museo dell’Aquila Reale – MusAQ: il nuovo accordo di collaborazione con l’Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d’Este – VILLÆ e il Comune di Licenza, il programma MuseoOFF, il progetto europeo RBER – Rebuilding Bonds, finanziato nell’ambito del programma Erasmus+ e realizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore E. Fermi – O. Olivieri di Tivoli, insieme a studenti e docenti provenienti da Spagna e Portogallo, e i nuovi finanziamenti ottenuti, tra cui il sostegno di Culture Moves Europe per la realizzazione di un programma di residenze artistiche internazionali, e il finanziamento del progetto Monti Lucretili Green Lab: inclusione e apprendimento negli spazi verdi di prossimità, selezionato nell’ambito del bando Verde Inclusivo, promosso dalla Regione Lazio nel quadro del PR FSE+ Lazio 2021–2027.
Accanto a questi percorsi, saranno condivise anche le progettualità recentemente elaborate e presentate dall’associazione, tra cui la candidatura al bando RiGenerazioni, promosso nell’ambito del programma strategico del Ministro per lo Sport e i Giovani, attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il supporto di Sport e Salute; la candidatura al bando Laboratorio di Creatività Contemporanea – Edizione 8, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Saranno inoltre presentati altri progetti in corso orientati a rafforzare il rapporto tra cultura, territorio, comunità, ecologie locali e pratiche di rigenerazione.
Particolare attenzione sarà dedicata anche alle attività legate al Contratto di Fiume Aniene, nell’ambito del quale l’associazione è impegnata nella gestione di azioni trasversali connesse alla cultura, alla partecipazione, alla sensibilizzazione ambientale e alla valorizzazione del territorio fluviale.
Inoltre, saranno condivisi altri progetti in corso e in fase di sviluppo, tra cui le attività di Aniene WaterLab, i percorsi di monitoraggio partecipato delle acque e dei macroinvertebrati, le esperienze di educazione ambientale con le scuole, le progettualità legate ai Monti Lucretili, le ricerche artistiche attivate nel territorio e le iniziative espositive sviluppate attraverso il programma MuseoOFF tra Licenza, Tivoli e la Valle dell’Aniene.
Il programma della giornata prevede, in seguito al momento dedicato ai saluti istituzionali, la presentazione di LaVALLE Festival 2026 – ALTERECOLOGIES, un approfondimento sulle attività e sulla programmazione del Museo dell’Aquila Reale – MusAQ, e l’intervento di Alessandra Faccini con la presentazione “Presidiare il lavoro artistico: infrastrutture territoriali abi(li)tanti nelle aree interne italiane”.
A seguire, sono previste le presentazioni e studio visit degli artisti Astrid M. Peña, con Mover la casa (Spostare la casa), e Raúl M. Friz, con Fotografia expandida / En torno al papel y la imagen (Fotografia espansa / Tra carta e immagine). Le due presentazioni apriranno un confronto sui linguaggi della ricerca artistica contemporanea, tra pratiche dell’immagine, materiali cartacei, archivi, mobilità, memoria e trasformazione degli spazi abitati.
La mattinata si concluderà con un momento conviviale aperto al pubblico.
Programma
10:30 Saluti istituzionali
10:50 Presentazione del programma ALTERECOLOGIES
11:10 Presentazione delle attività e della programmazione del Museo dell’Aquila Reale – MusAQ
11:30 Alessandra Faccini, “Presidiare il lavoro artistico: infrastrutture territoriali abi(li)tanti nelle aree interne italiane”
Presentazioni e studio visit
11:50 Astrid M. Peña, Mover la casa (Spostare la casa)
12:10 Raúl M. Friz, Fotografia expandida / En torno al papel y la imagen (Fotografia espansa /Tra carta e immagine)
12:30 Rinfresco
Informazioni
LaVALLE Festival 2026 – ALTERECOLOGIES
Sabato 20 giugno 2026, ore 10:30 Museo dell’Aquila Reale – MusAQ Licenza
Ingresso libero.