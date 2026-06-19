CIVITELLA DI LICENZA – Al Museo dell’Aquila Reale c’è “LaVALLE Festival 2026”

Nel corso della mattinata saranno presentate le principali linee di sviluppo che stanno aprendo una nuova fase di lavoro per l’Associazione Collettivo L’Aquila Reale ETS e per il Museo dell’Aquila Reale – MusAQ: il nuovo accordo di collaborazione con l’Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d’Este – VILLÆ e il Comune di Licenza, il programma MuseoOFF, il progetto europeo RBER – Rebuilding Bonds, finanziato nell’ambito del programma Erasmus+ e realizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore E. Fermi – O. Olivieri di Tivoli, insieme a studenti e docenti provenienti da Spagna e Portogallo, e i nuovi finanziamenti ottenuti, tra cui il sostegno di Culture Moves Europe per la realizzazione di un programma di residenze artistiche internazionali, e il finanziamento del progetto Monti Lucretili Green Lab: inclusione e apprendimento negli spazi verdi di prossimità, selezionato nell’ambito del bando Verde Inclusivo, promosso dalla Regione Lazio nel quadro del PR FSE+ Lazio 2021–2027.

Accanto a questi percorsi, saranno condivise anche le progettualità recentemente elaborate e presentate dall’associazione, tra cui la candidatura al bando RiGenerazioni, promosso nell’ambito del programma strategico del Ministro per lo Sport e i Giovani, attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il supporto di Sport e Salute; la candidatura al bando Laboratorio di Creatività Contemporanea – Edizione 8, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Saranno inoltre presentati altri progetti in corso orientati a rafforzare il rapporto tra cultura, territorio, comunità, ecologie locali e pratiche di rigenerazione.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alle attività legate al Contratto di Fiume Aniene, nell’ambito del quale l’associazione è impegnata nella gestione di azioni trasversali connesse alla cultura, alla partecipazione, alla sensibilizzazione ambientale e alla valorizzazione del territorio fluviale.

Inoltre, saranno condivisi altri progetti in corso e in fase di sviluppo, tra cui le attività di Aniene WaterLab, i percorsi di monitoraggio partecipato delle acque e dei macroinvertebrati, le esperienze di educazione ambientale con le scuole, le progettualità legate ai Monti Lucretili, le ricerche artistiche attivate nel territorio e le iniziative espositive sviluppate attraverso il programma MuseoOFF tra Licenza, Tivoli e la Valle dell’Aniene.

Il programma della giornata prevede, in seguito al momento dedicato ai saluti istituzionali, la presentazione di LaVALLE Festival 2026 – ALTERECOLOGIES, un approfondimento sulle attività e sulla programmazione del Museo dell’Aquila Reale – MusAQ, e l’intervento di Alessandra Faccini con la presentazione “Presidiare il lavoro artistico: infrastrutture territoriali abi(li)tanti nelle aree interne italiane”.

A seguire, sono previste le presentazioni e studio visit degli artisti Astrid M. Peña, con Mover la casa (Spostare la casa), e Raúl M. Friz, con Fotografia expandida / En torno al papel y la imagen (Fotografia espansa / Tra carta e immagine). Le due presentazioni apriranno un confronto sui linguaggi della ricerca artistica contemporanea, tra pratiche dell’immagine, materiali cartacei, archivi, mobilità, memoria e trasformazione degli spazi abitati.

La mattinata si concluderà con un momento conviviale aperto al pubblico.