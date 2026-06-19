TIVOLI – Alla scoperta dell’Aniene e dei suoi canali: trekking urbano con Retake

Un percorso tra storia, ambiente e partecipazione attiva per riscoprire Tivoli attraverso uno dei suoi elementi più caratteristici: l’Aniene.
Domenica 21 giugno 2026 si svolgerà L’Aniene e i suoi canali – Trekking urbano a Tivoli, una passeggiata aperta a tutti che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del rapporto tra la città e l’acqua, attraverso vicoli, scorci e luoghi che raccontano secoli di storia e trasformazioni del territorio.
Guidati da Emiliano Proietti Pannunzi
, guida ambientale escursionistica AIGAE
, i partecipanti attraverseranno il centro storico seguendo il percorso dell’Aniene e degli antichi canali che hanno contribuito a modellare il paesaggio e l’identità di Tivoli.
L’iniziativa unirà alla scoperta del patrimonio storico e ambientale anche un momento concreto di cittadinanza attiva.
Durante la passeggiata sarà infatti svolta un’attività di plogging
, la pratica che combina il cammino
con la raccolta dei piccoli rifiuti
incontrati lungo il percorso, contribuendo così alla cura degli spazi pubblici e alla tutela dell’ambiente.
La partecipazione è libera e gratuita, ma è richiesta l’iscrizione tramite l’app Retake oppure all’indirizzo: shorturl.at/vrtLj.
Gli organizzatori consigliano di portare guanti da lavoro, una piccola bustina per la raccolta dei rifiuti, una borraccia riutilizzabile, un cappellino e scarpe comode.
«Il gruppo Retake non è soltanto rigenerazione urbana, ma rappresenta anche una forma di coscienza civica del territorio e delle sue radici – dichiara Fabio Amici, responsabile di Retake Tivoli – Conoscere la propria città, andare alla scoperta delle sue bellezze, anche di quelle meno note o spesso nascoste, aiuta a comprenderne il valore e l’importanza di preservarle per noi e per le generazioni future.
Questo trekking urbano nasce proprio con l’obiettivo di far riscoprire Tivoli attraverso il suo patrimonio storico, naturalistico e culturale, in un percorso adatto a tutti.
Inoltre uniremo la scoperta del territorio a un’attività di plogging, perché crediamo che conoscere e prendersi cura dei luoghi siano due aspetti inseparabili dello stesso impegno civico».