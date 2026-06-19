TIVOLI – Alla scoperta dell’Aniene e dei suoi canali: trekking urbano con Retake

Un percorso tra storia , ambiente e partecipazione attiva per riscoprire Tivoli attraverso uno dei suoi elementi più caratteristici: l’ Aniene .

Domenica 21 giugno 2026 si svolgerà L’Aniene e i suoi canali – Trekking urbano a Tivoli, una passeggiata aperta a tutti che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del rapporto tra la città e l’acqua, attraverso vicoli, scorci e luoghi che raccontano secoli di storia e trasformazioni del territorio.

L’appuntamento è alle ore 9:00 in Piazza Massimo, all’ingresso di Villa Gregoriana.

Emiliano Proietti Pannunzi, guida ambientale escursionistica AIGAE, i partecipanti attraverseranno il centro storico seguendo il percorso dell’Aniene e degli antichi canali che hanno contribuito a modellare il paesaggio e l’identità di Tivoli. LEGGI ANCHE FORMELLO – Urla, schiaffi e insulti ai bambini dell’asilo: maestre condannate Guidati da, guida ambientale escursionistica, i partecipanti attraverseranno il centro storico seguendo il percorso dell’Aniene e degli antichi canali che hanno contribuito a modellare il paesaggio e l’identità di Tivoli. L’iniziativa unirà alla scoperta del patrimonio storico e ambientale anche un momento concreto di cittadinanza attiva.

plogging, la pratica che combina il cammino con la raccolta dei piccoli rifiuti incontrati lungo il percorso, contribuendo così alla cura degli spazi pubblici e alla tutela dell’ambiente. Durante la passeggiata sarà infatti svolta un’attività di, la pratica che combina ilcon laincontrati lungo il percorso, contribuendo così alla cura degli spazi pubblici e alla tutela dell’ambiente. La partecipazione è libera e gratuita, ma è richiesta l’iscrizione tramite l’app Retake oppure all’indirizzo: shorturl.at/vrtLj. Gli organizzatori consigliano di portare guanti da lavoro, una piccola bustina per la raccolta dei rifiuti, una borraccia riutilizzabile, un cappellino e scarpe comode. «Il gruppo Retake non è soltanto rigenerazione urbana, ma rappresenta anche una forma di coscienza civica del territorio e delle sue radici – dichiara Fabio Amici, responsabile di Retake Tivoli – Conoscere la propria città, andare alla scoperta delle sue bellezze, anche di quelle meno note o spesso nascoste, aiuta a comprenderne il valore e l’importanza di preservarle per noi e per le generazioni future.

Questo trekking urbano nasce proprio con l’obiettivo di far riscoprire Tivoli attraverso il suo patrimonio storico, naturalistico e culturale, in un percorso adatto a tutti.

Inoltre uniremo la scoperta del territorio a un’attività di plogging, perché crediamo che conoscere e prendersi cura dei luoghi siano due aspetti inseparabili dello stesso impegno civico».