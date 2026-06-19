VICOVARO – Ciak si gira, un’altra settimana di riprese per Pupi Avati

A Vicovaro proseguiranno anche la prossima settimana le riprese di “Gotico Padano”, miniserie in cinque episodi prodotta da DueA Film per Rai Fiction, scritta e diretta da Pupi Avati insieme alla figlia Mariantonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo stabilisce l’ordinanza numero 31 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata ieri, giovedì 18 giugno, dal sindaco di Vicovaro Nello Crielesi.

Con l’atto viene istituito il divieto di sosta e transito dalle ore 6 di oggi, venerdì 19 giugno, alle ore 24 di venerdì prossimo 26 giugno nel parcheggio sito al chilometro 48,200 della via Tiburtina e a Largo Rotondi su una superficie totale di circa 2,800 metri quadrati dove sono stati posizionati i mezzi della produzione che compongono il Campo Base.

Divieto di sosta e transito anche in via Regina Margherita, mentre in via Arco Don Mauro sono stati previsti due stalli di sosta riservati a disabili.

Da lunedì scorso 15 giugno la troupe di “Gotico Padano” sta girando le scene a palazzo Cenci Bolognetti e nella chiesa di San Pietro Apostolo dove proseguiranno nei prossimi giorni.

Le riprese della miniserie sono iniziate lunedì 8 giugno e dureranno fino al 02 ottobre.

Stando all’ordinanza, a Vicovaro la troupe sta girando le scene a palazzo Cenci Bolognetti e nella chiesa di San Pietro Apostolo e potrebbe prolungare le riprese anche durante la prossima settimana.

Il maestro Pupi Avati insieme al sindaco di Vicovaro Nello Crielesi

Intanto lunedì pomeriggio 15 giugno il sindaco Nello Crielesi ha accolto il regista Pupi Avati suggellando l’evento con una foto postata sul suo profilo Facebook.

“Vicovaro continua a essere protagonista di produzioni di caratura internazionale – ha commentato il sindaco – In questi giorni il Maestro Pupi Avati sta girando una fiction nella nostra splendida chiesa, che andrà poi in onda sulla Rai nel 2027.

Un motivo di orgoglio per tutta la comunità.

Il Bel Paese ringrazia”.

Girata tra Roma e il Delta del Po, la serie è un thriller-noir ambientato nel suggestivo e nebbioso borgo di Lio Piccolo ed è incentrata sul ritrovamento di una bara vuota.

Le autorità sono convinte si tratti di un atto vandalico, una profanazione senza significato.

Ma Guido Iosia, un ex investigatore ebreo sopravvissuto all’orrore dei campi, ormai logorato dal disincanto, sente che quella cassa marcia trascina con sé qualcosa di più.

Nel cast Francesca Neri, Leonardo Maltese, Lodo Guenzi, Alessandro Sperduti di Monterotondo.

La serie ha ricevuto il finanziamento della prima sessione del “Bando per il sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate da imprese nazionali, europee ed extraeuropee” dell’Emilia-Romagna Film Commission.