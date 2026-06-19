Mattia Tonetto è un calciatore del Guidonia Montecelio 1937 Fc

Sport, Tiburno Quotidiano / 19 Giugno 2026

E' figlio di Max, ex giocatore della Roma e della nazionale italiana

Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica di aver formalizzato tutti i dettagli relativi al tesseramento dell’atleta Mattia Tonetto.

Il calciatore, figlio dell’ex giocatore della Roma e della nazionale italiana Max Tonetto, si lega ai rossoblù con un accordo pluriennale.

Classe 2001, Mattia Tonetto proviene dalla Triestina. Mancino naturale, con oltre 100 presenze e numerosi assist nella terza serie nazionale.
In Serie C esperienze anche con Imolese, Cesena e Monterosi; una stagione e due gol in Serie B con la Feralpisalò.

Tonetto è il primo rinforzo per l’allenatore Giovanni Lopez e sarà a disposizione del nuovo mister fin dal primo giorno del ritiro in vista della seconda stagione dei rossoblu in Serie C.

Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  MONTEROTONDO - Infermiere aggredite dalla paziente, il SAV: “Più guardie giurate in ospedale”

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 