Mattia Tonetto è un calciatore del Guidonia Montecelio 1937 Fc

Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica di aver formalizzato tutti i dettagli relativi al tesseramento dell’atleta Mattia Tonetto.

Il calciatore, figlio dell’ex giocatore della Roma e della nazionale italiana Max Tonetto, si lega ai rossoblù con un accordo pluriennale.

Classe 2001, Mattia Tonetto proviene dalla Triestina. Mancino naturale, con oltre 100 presenze e numerosi assist nella terza serie nazionale.

In Serie C esperienze anche con Imolese, Cesena e Monterosi; una stagione e due gol in Serie B con la Feralpisalò.

Tonetto è il primo rinforzo per l’allenatore Giovanni Lopez e sarà a disposizione del nuovo mister fin dal primo giorno del ritiro in vista della seconda stagione dei rossoblu in Serie C.