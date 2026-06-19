TIVOLI – Nuovo Ospedale, container noleggiato a 900 euro al mese dal 2022

Per 4 anni ha pagato il noleggio e soltanto ora ha capito che sarebbe stato più vantaggioso comprarlo fin da subito.

Così la Asl Roma 5 di Tivoli ha deciso di acquistare la struttura prefabbricata utilizzata a supporto delle attività di vigilanza presso l’area in cui è previsto il Nuovo Ospedale Tiburtino, un complesso di sei piani con sale operatorie e 347 posti letto, l’ottavo livello destinato ad accogliere l’Elisuperficie con una piazzola circolare di diametro 27 metri (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo stabilisce la delibera numero 1302 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - firmata mercoledì 16 giugno dal Direttore Generale dell’Asl Roma 5 Silvia Cavalli.

Con l’atto viene dato il via libera al pagamento di un importo pari ad 5.490 euro, inclusa Iva al 22%, a favore della società “Bianco Costruzioni Srl” di Palestrina per il container allestito nell’area di 83.000 metri quadrati compresa tra Strada Martellona e Via Cesurni, considerata strategica dal punto di vista dell’accessibilità, trovandosi in prossimità del casello autostradale della A24 e della stazione ferroviaria di Tivoli Terme.

Dalla delibera emerge che l’Ufficio Tecnico, guidato dal Direttore facente funzioni Ferdinando Ferone, ha stilato una istruttoria tecnico-economica relativa alla valutazione comparativa tra prosecuzione del noleggio ed acquisto della struttura prefabbricata.

Dopo un’attenta valutazione, i tecnici Asl hanno preso atto della maggiore convenienza economica dell’acquisto del prefabbricato rispetto alla prosecuzione del noleggio.

Dalla stessa delibera emerge inoltre che la società “Bianco Costruzioni Srl” di Palestrina è fornitrice di fiducia della Asl Roma 5 di lungo corso.

Il 25 ottobre 2022, infatti, con la delibera numero 1819 la Direzione Generale ha regolarizzato la fornitura a noleggio di 5 prefabbricati installati in diversi siti necessari alle attività aziendali e stanziò 32.940 euro per la prosecuzione dei contratti in essere fino al 31 dicembre 2022.

Già all’epoca la Asl accettò le condizioni dettate dalla ditta di pagare 750 euro oltre iva al 22% al mese, ovvero 915 euro netti ogni 30 giorni, 30 euro ogni 24 ore fino al mese di marzo 2024.

Dallo stesso provvedimento in cui viene deciso l’acquisto del prefabbricato si evince che con la delibera numero 62 del 10 aprile 2024 la Direzione Generale della Asl ha inoltre disposto la regolarizzazione amministrativo-contabile del noleggio del container fino al mese di marzo 2024 sempre al costo di 750 euro oltre iva al 22% al mese.

Gli ultimi soldi pubblici spesi dalla Asl di Tivoli per l’affitto sono i 23.790 euro stanziati il 5 maggio scorso con la delibera numero 1007 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata dal Direttore Generale Silvia Cavalli: così l’Azienda Sanitaria ha saldato alla “Bianco Costruzioni Srl” il noleggio del prefabbricato nel periodo compreso tra il primo aprile 2024 e il 31 maggio 2026.

L’operazione complessiva – tra affitto e acquisto del container – sfiora i 50 mila euro: un vero affare.

Per il noleggiatore.