GUIDONIA – Visite specialistiche gratuite: successo per la “Giornata della Salute”

Ottantasei accessi e circa 170 prestazioni, senza contare le misurazioni di pressione e glicemia per tutti.

E’ in sintesi il bilancio della “Giornata della Salute”, iniziativa promossa dal Rotary Club Guidonia Montecelio e dal Rotaract Club di Guidonia Montecelio e tenutasi nella giornata di oggi, domenica 21 giugno, presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia.

Patrocinata dalla Asl Roma 5 e dal Comune di Guidonia Montecelio, l’iniziativa ha visto impegnati 25 volontari, 13 professionisti, 4 Associazioni, tra cui “Consultorio Familiaris Consortio”, “Volontario per Te Odv” e l’organizzazione di volontariato “Michela Stella Maris”.

La Giornata è iniziata alle 8,30 ed è stata dedicata alla prevenzione andrologica e ginecologica.

Tra le visite specialistiche gratuite erogate: Osteopata, Neurochirurgo, Ginecologo, Andrologo, Ostetricia, Diabetologo e altre.

Hanno portato i saluti del Comune di Guidonia Montecelio il dirigente ai Servizi Sociali Aldo Cerroni e l’assessora ai Servizi Sociali Cristina Rossi, il consigliere regionale della Lista Civica Rocca, Mario Luciano Crea, ha portato un saluto anche del presidente.