GUIDONIA – Fugge all’alt e ferisce il poliziotto: pusher inseguito e catturato

Gli investigatori gli stavano dietro da giorni.

Appostamenti, pedinamenti, osservazioni in attesa di beccarlo in flagranza.

Così giovedì 18 giugno gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale S. C., un 25enne italiano residente a Villalba di Guidonia.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, nel pomeriggio di giovedì scorso gli agenti della Sezione Anticrimine hanno bloccato il ragazzo italiano subito dopo aver ceduto una dose di cocaina da 0,30 grammi ad un coetaneo assuntore, anche lui italiano.

Una volta fermato dai poliziotti alla guida di un’auto e in compagnia della fidanzata, il 25enne ha iniziato a manifestare segni di nervosismo aumentato col passare dei minuti quando gli investigatori hanno iniziato a perquisirlo.

Nascosti all’interno della vettura, sono stati scovati tre involucri di cocaina per complessivi 2 grammi, una bustina contenente circa 5 grammi di hashish e 90 euro in banconote di piccolo taglio.

A quel punto, il pusher ha ingranato la marcia dandosi alla fuga e travolgendo uno degli investigatori.

Soltanto al termine di un inseguimento, il 25enne è stato ammanettato e accompagnato presso le camere di sicurezza del Commissariato di Tivoli.

Venerdì mattina 19 giugno S. C., difeso dall’avvocato Alessio Bonicoli di Guidonia, è stato accompagnato in Tribunale dove la giudice Barbara Auriemma ha convalidato l’arresto e ammesso il pusher al patteggiamento: il ragazzo è stato condannato a un anno di reclusione e 3 mila euro di multa col beneficio della pena sospesa ed è stato rimesso in libertà.