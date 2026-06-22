ROMA EST – Furti seriali con la “spaccata”: preso l’incubo di Colli Aniene

Lo schema era sempre lo stesso.

Mandava in frantumi le vetrate dei negozi scagliando mattoni o tombini in ghisa.

E una volta penetrato all’interno, si impossessava rapidamente del denaro contante custodito nei registratori di cassa per poi dileguarsi nella notte.

Gli era andata sempre bene, ma anche lui è finito nella rete.

Così i Carabinieri della Stazione Roma Santa Maria del Soccorso hanno denunciato un 48enne, già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma, gravemente indiziato del reato di furto aggravato continuato.

​L’uomo è ritenuto di essere l’autore di una serie continuativa di furti aggravati commessi ai danni di diversi esercizi commerciali del quartiere romano di Colli Aniene, alla periferia Est della Capitale.

L’attività investigativa, condotta con tempestività e meticolosità dai Carabinieri, si è sviluppata principalmente attraverso la capillare analisi dei sistemi di videosorveglianza sia pubblici sia privati presenti nelle aree colpite.

Gli elementi indiziari raccolti hanno permesso di ricostruire un quadro probatorio circostanziato e di delineare il ripetitivo modus operandi del soggetto.

​Le indagini hanno accertato che l’indagato agiva sistematicamente attraverso la cosiddetta tecnica della “spaccata”, utilizzando corpi contundenti raccolti sulla pubblica via, infrangeva violentemente le vetrate d’ingresso delle attività commerciali durante l’orario di chiusura notturno.

Una volta penetrato all’interno dei locali, si impossessava rapidamente del denaro contante custodito nei registratori di cassa per poi dileguarsi.

​Nello specifico, i Carabinieri hanno raccolto circostanziati elementi di colpevolezza a carico dell’uomo in ordine a quattro distinti episodi delittuosi perpetrati nel mese corrente: due furti commessi la notte del 02 Giugno 2026, uno ai danni di un ristorante e uno ai danni di una frutteria in viale Palmiro Togliatti; un furto commesso il 09 Giugno 2026 ai danni di un supermercato in via dei Crispolti; un furto commesso il 13 Giugno 2026 ai danni di un bar-gastronomia in via Giuseppe Galati.

​L’Autorità Giudiziaria è stata prontamente informata dai Carabinieri della Stazione Roma Santa Maria del Soccorso, che procedono nello svolgimento degli ulteriori accertamenti e delle verifiche tese a riscontrare l’eventuale coinvolgimento del medesimo soggetto in analoghi fatti reato verificatisi nell’area urbana.