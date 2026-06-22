GUIDONIA – Via Trento da “Formula 1”: scattano i dossi e il limite dei 30 all’ora

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 22 Giugno 2026

La richiesta ad aprile da parte di alcuni consiglieri comunali

Il Comune di Guidonia Montecelio prosegue nella realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati in asfalto per la sicurezza stradale degli utenti deboli della strada.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 232 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi, lunedì 22 giugno, dal Comandante della Polizia Locale Paolo Rossi.

 

Il tratto di via Trento all’altezza del civico 247, a Villalba di Guidonia

 

Col provvedimento vengono istituiti attraversamenti pedonali rialzati in Via Trento, la strada che collega il centro abitato di Villalba di Guidonia a via Pantano, il rettilineo che unisce via Maremmana inferiore a Villanova con viale Roma a Guidonia Centro.

I dossi verranno realizzati all’altezza dei civici 68 e 247, dove verrà inoltre istituito il limite dei 30 chilometri orari.

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Vale la pena ricordare che l’installazione dei dossi fa seguito alla richiesta presentata il 9 aprile scorso da alcuni consiglieri comunali.

Gli amministratori pubblici hanno segnalato che nonostante via Trento, nel tratto interessato, sia attraversata da un numero elevato di persone, tuttavia è percorsa ad una velocità maggiore ben oltre il limite consentito e la segnaletica stradale non viene rispettata.

L’unico accorgimenti attuabile per indurre i veicoli a ridurre la velocità e favorire l’attraversamento dei pedoni nell’interesse della sicurezza stradale risulta essere soltanto la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati.

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