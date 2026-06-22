Al Comune di Marcellina è terminata la crisi politica.

Ed è terminato in anticipo anche il secondo mandato del sindaco Alessandro Lundini.

Stasera, lunedì 22 giugno, nell’Aula Consiliare “Palmiro Salvatori” la fine è stata sancita dalla mancata approvazione del Rendiconto della Gestione per l’Esercizio 2025, documento contabile fondamentale che avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 aprile e che è arrivato in aula col parere negativo del Revisore dei Conti.

Oggi, lunedì 22 giugno, si è tenuta l’ultima seduta di consiglio comunale a Marcellina

Oggi il Rendiconto ha incassato l’alzata di mano del sindaco Lundini e di 4 rappresentanti della sua maggioranza: la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Cinzia Cara, ex assessora all’Ambiente, Protezione civile e Personale allontanata dal sindaco a giugno 2024, la vice sindaca e assessora ai Servizi sociali, Sport, Politiche giovanili, Pari opportunità e Famiglia, Simona Lucci di Forza Italia, l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Cecchetti (anche lui in FdI) e l’assessore all’Urbanistica Enrico Salvatori (anche lui Fratelli d’Italia).

Assenti il consigliere comunale di maggioranza e vice presidente del consiglio, Antonio Salvatori, i 5 voti favorevoli non si sono dimostrati sufficienti.

Si è astenuto il consigliere di opposizione ed ex sindaco Pietro Nicotera, mentre hanno votato “No” al documento contabile i consiglieri di minoranza Aldo Valeriani (FdI), Amerigo Gubinelli (FdI) e Celeste Tozzi, oltre a Simone Paoloni, ex assessore al Bilancio e al Coordinamento Politiche Pnrr, e Alessandra Danieli, ex vice sindaca e assessora alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, entrambi esponenti di Centrosinistra recentemente dimissionari.

Sei a 5: Rendiconto bocciato.

Il sindaco di Marcellina Alessandro Lundini

L’ approvazione del rendiconto rappresenta un adempimento obbligatorio fondamentale nell’ordinamento degli enti locali, in caso di mancata approvazione è previsto l’intervento sostitutivo del Prefetto di Roma con lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un Commissario Prefettizio che reggerà le sorti del Comune di Marcellina fino alle nuove elezioni nella primavera del 2027. Vale la pena ricordare che la seduta di oggi era in seconda convocazione.

Martedì scorso, infatti, dopo le comunicazioni del sindaco Lundini, la seduta era stata sciolta per mancanza del numero legale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A farlo mancare erano stati 4 esponenti della maggioranza usciti dall’aula dopo le comunicazioni del sindaco e prima della discussione dei punti all’ordine del giorno: Cinzia Cara, Simona Lucci, Mario Cecchetti ed Enrico Salvatori, gli stessi che oggi hanno votato a favore del Rendiconto.

In aula erano rimasti i consiglieri di minoranza Valeriani, Gubinelli e Tozzi, oltre a Paoloni e Danieli.

Anche martedì scorso era assente il consigliere comunale di maggioranza Antonio Salvatori, insieme al consigliere di opposizione Pietro Nicotera e all’ex presidente del Consiglio comunale Massimo Stazi.