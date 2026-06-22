Al Comune di Marcellina è terminata la crisi politica.
Ed è terminato in anticipo anche il secondo mandato del sindaco Alessandro Lundini.
Stasera, lunedì 22 giugno, nell’Aula Consiliare “Palmiro Salvatori” la fine è stata sancita dalla mancata approvazione del Rendiconto della Gestione per l’Esercizio 2025, documento contabile fondamentale che avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 aprile e che è arrivato in aula col parere negativo del Revisore dei Conti.
Oggi, lunedì 22 giugno, si è tenuta l’ultima seduta di consiglio comunale a Marcellina
Oggi il Rendiconto ha incassato l’alzata di mano del sindaco Lundini e di 4 rappresentanti della sua maggioranza: la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Cinzia Cara, ex assessora all’Ambiente, Protezione civile e Personale allontanata dal sindaco a giugno 2024, la vice sindaca e assessora ai Servizi sociali, Sport, Politiche giovanili, Pari opportunità e Famiglia, Simona Lucci di Forza Italia, l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Cecchetti (anche lui in FdI) e l’assessore all’Urbanistica Enrico Salvatori (anche lui Fratelli d’Italia).
Assenti il consigliere comunale di maggioranza e vice presidente del consiglio, Antonio Salvatori, i 5 voti favorevoli non si sono dimostrati sufficienti.
Si è astenuto il consigliere di opposizione ed ex sindaco Pietro Nicotera, mentre hanno votato “No” al documento contabile i consiglieri di minoranza Aldo Valeriani (FdI), Amerigo Gubinelli (FdI) e Celeste Tozzi, oltre a Simone Paoloni, ex assessore al Bilancio e al Coordinamento Politiche Pnrr, e Alessandra Danieli, ex vice sindaca e assessora alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, entrambi esponenti di Centrosinistra recentemente dimissionari.
Sei a 5: Rendiconto bocciato.
Il sindaco di Marcellina Alessandro Lundini
Martedì scorso, infatti, dopo le comunicazioni del sindaco Lundini, la seduta era stata sciolta per mancanza del numero legale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
A farlo mancare erano stati 4 esponenti della maggioranza usciti dall’aula dopo le comunicazioni del sindaco e prima della discussione dei punti all’ordine del giorno: Cinzia Cara, Simona Lucci, Mario Cecchetti ed Enrico Salvatori, gli stessi che oggi hanno votato a favore del Rendiconto.
In aula erano rimasti i consiglieri di minoranza Valeriani, Gubinelli e Tozzi, oltre a Paoloni e Danieli.
Anche martedì scorso era assente il consigliere comunale di maggioranza Antonio Salvatori, insieme al consigliere di opposizione Pietro Nicotera e all’ex presidente del Consiglio comunale Massimo Stazi.