MARCELLINA – Installato il primo idrante antincendio

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 22 Giugno 2026

Consentirà a Vigili del Fuoco e Protezione civile di ricaricare più velocemente le autobotti

Il Comune di Marcellina ha il suo primo idrante antincendio.

 

 

Giovedì 18 giugno in viale Europa è stato inaugurato l’impianto installato da Acea Ato 2 su richiesta dell’Ufficio Tecnico comunale e di “Arfi”, “Associazione Radioamatori Finanzieri Italiani” presieduta da Alessia Danieli.

L’idrante antincendio garantirà ai Vigili del Fuoco e ad “Arfi” di effettuare il rifornimento di acqua delle autobotti in meno di 5 minuti.

 

 

Ieri, domenica 21 giugno, il primo test positivo: il gruppo di 30 volontari fondato nel 2022 è infatti intervenuto su due incendi riuscendo a spegnerli in tempi brevi.

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