GUIDONIA – Alberto Irti è il nuovo Presidente del Rotary Club

Alberto Irti è il nuovo Presidente del Rotary Club di Guidonia Montecelio.

Ieri sera, mercoledì 24 giugno, all’Hotel Imperatore Adriano” di Villanova di Guidonia il noto commercialista 66enne è stato eletto come successore del Presidente uscente Americo Innocenti nell’ambito del passaggio della campana, l’evento più importante della vita rotariana.

Il nuovo Direttivo del Rotary Club Guidonia Montecelio

Insieme ad Alberto Irti eletto anche il nuovo Direttivo composto da Roberto Vitelli (Tesoriere), Claudia Conversi (Segretario) Daniele Fabi (Incoming President), Andrea Del Figliolo (primo vice President Junior), Anna Di Tella (secondo vice President Junior), Roberta Spadone (Prefetto), Cinzia Rossi (Consigliere), Carlo Severa (Consigliere) e Paolo Terrone (Consigliere).

Alla serata di ieri è intervenuto anche il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, oltre all’assistente del governatore Mauro Massoli e la collega Sabrina Pizzicaria del Rotary Club Sabina Tevere.

Il passaggio della campana tra il Presidente uscente Americo Innocenti e il subentrante Alberto Irti

Il Presidente Americo Innocenti ha ripercorso tutti gli eventi del suo anno, in particolare la donazione del risciò all’associazione “Il mondo dei numeri primi”.

A corollario della serata, sono state conferite le Paul Harris Fellow, uno dei più alti riconoscimenti rotariani, al giornalista Gianni Cipriani e all’avvocato Michele De Stefano, quale riconoscimento del suo anno di presidenza nel 2024-2025 che ha visto il Club raggiungere sempre numeri più alti in termini di risorse e di progetti.

Ad Americo Innocenti donata la Paul Harris 4 zaffiri, segno tangibile di appartenenza al club e fautore di iniziative istituzionali nel campo Rotary.