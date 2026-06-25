GUIDONIA – Matteo D’Ambrosio, oggi è lutto cittadino

Si terrà oggi pomeriggio, giovedì 25 giugno, alle ore 15 presso la chiesa della Beata Vergine di Loreto a Guidonia Centro il funerale di Matteo D’Ambrosio, lo studente di 23 anni ucciso e abbandonato sull’asfalto in via Pantano all’alba di sabato 13 giugno da una Renault Clio bianca fuggita via senza prestare soccorso (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La funzione sarà celebrata da don Flavio Barberi, parroco della chiesa del Sacro Cuore.

La tragica fine di Matteo D’Ambrosio ha scosso l’intera comunità, per questo con l’ordinanza numero 238 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo ha proclamato il lutto cittadino.

Per l’intera giornata di oggi è prevista l’esposizione delle bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici comunali.

Il sindaco ha inoltre disposto la sospensione di tutte le manifestazioni ludiche eventualmente in programma nell’arco di vigenza del lutto cittadino.